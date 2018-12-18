將食物放在水面漣漪上打卡　日本食器讓餐桌有風景

▲ESAI SHIBAGAKI設計的水波餐具。（圖／翻攝ESAI SHIBAGAKI官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許你沒有發現，裝盛食物的器皿有時會讓食物的美味更升級，對於崇尚自然的一個日本團隊，創造了一款水面盤，上方經過精細的計算，呈現出水面漣漪的美麗波紋，將食材放在上方就像放在水面一般，盤內呈現出的反射更增添整體的美感。

▲放上食物，有令人感到平靜的美妙反射。

對於注重餐桌佈置的人，這款會讓他們感到小確幸的商品，確實值得介紹一番，比一般金屬盤更具巧思，發想是來自於水面美麗的波紋，然而這樣微妙的曲線，雖在日常生活中易見，卻難以複製，透過不斷的模擬與電腦計算，透過3D模組的模具，加上小型工廠的金屬沖壓技術，才得以完成看似簡單的波紋水面。

▲在餐桌上呈現出不同的風景。

這樣的效果，再放上食材後便可完整呈現，食物在水波上反射的美麗色塊，忠實地反映了食物的色彩，卻擁有更柔美的律動效果，在冬季可在餐桌上代表自然的湖光，夏季則更能為使用者帶來清涼的感受，目前該商品已在日本網路商店上開賣，有3種不同波紋的水盤，單價為2,800元日幣，折合台幣約750元。

▲水波呈現的幅度都經過精細的模擬計算。

而該設計工作室ESAI SHIBAGAKI除了餐盤，也有推出水波形狀的桌家具，桌面上也使用其技術呈現水波的湖面，半透明的材質讓整體設計更添餘味。

▲呈現水面波動的水波桌。

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