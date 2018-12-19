52歲張清芳從16歲開始保養　連腳趾頭都不放過

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

睽違3年，藝人張清芳18日下午再度出席法國嬌蘭全新蘭鑽極致濃縮精華上市活動，不但分享自己維持年輕的祕訣，更是直接把出席活動的酬勞直接全部捐出去做公益，幫助更多有需要的小孩，她也說「我們已經擁有得太多，今年12月我想做一件事，在聖誕節前把酬勞全都捐出去」。

現在已經52歲的張清芳從16歲就開始保養，不僅臉部肌膚要呵護，全身更是都要保養到位，連腳趾都是保養的重點，這次跟嬌蘭合作，也是考慮了2年才進行，親自試用產品，覺得夠好才答應。

「晚上孩子、先生睡了之後，我很愛自己看電視、看電影，我一邊看一邊保養，以前看到一半就會覺得肌膚很乾，只好再去補點什麼，不過這罐蘭鑽極致濃縮精華可以持續一個晚上，到睡覺之前都還很滋潤」張清芳說。

不僅是肌膚保養，現在已經到熟齡階段的張清芳對於人生也很有體會，她認為，女人20歲以前就是努力賺錢，30歲以後不以愛情為主，應該是努力奠定自己的基礎，活出自信，40歲以後則是不要忘記保養自己，不應該因為結婚變得拉遢，多愛自己一點，從頭到腳都要愛護，而50歲之後就是享受人生，把重點花在自己身上，結交好的朋友。

張清芳也表示，自己看人的第一眼絕對是肌膚，那種想要遮住年歲、用厚重底妝蓋上去的狀態，更是提醒自己要好好的保養，才能不需要「面具」，也能自信地活出自己。

嬌蘭推出全新的蘭鑽極致濃縮精華，從高原赤箭蘭中萃取出「注氧呼吸科技」搭配油莎草萃取物、玫瑰果萃取物，可以幫助肌膚注入活力，防止衰老，讓肌膚更加緊實、細緻，重現明亮光澤。