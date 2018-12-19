修杰楷穿「增高鞋」變身185巨人　工作前「先看老婆禮物」才心安



▲修杰楷婚後首次公開亮相，獻給義大利精品HOGAN，工作前他還先把老婆禮物看好才安心。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

修杰楷婚後首次公開亮相獻給義大利精品HOGAN，穿上iCUBE系列休閒鞋出席2019春夏系列發表會，他當場長高5.5公分，身高突破185，他笑說：「高一點也滿好。」他透露過去曾因為要跟高個子模特兒合作，造型師幫他在鞋內加鞋墊，但因為「太難穿還是拿掉」，從沒嘗試「瞬間抽高」的單品。

▲修杰楷穿iCUBE深藍紫色休閒鞋，售價NT$16,300元。（圖／品牌提供）



身為寵妻魔人，修杰楷早就搶先逛過HOGAN 2019春夏系列新商品，已看好哪些適合送老婆，他說：「因為她（賈靜雯）會問，所以先看完她的，我會心安一點。」他透露平常會幫老婆按摩腿，舒緩走路一整天的不適感，他笑說：「因為我的力氣比較大，她會一直稱讚我的手非常適合按摩。」但不知老婆是否真的這麼想，還是只想找個幫忙按摩的。

▲認真工作前，先把適合老婆的鞋子挑起來，修杰楷才心安。（圖／品牌提供）



HOGAN 2019春夏系列以「穿梭LA」為主題，融合80年代LA復古情懷的主題，加入螢光和亮彩元素，展現繽紛活力的特色。修杰楷表示：「因為我平常都穿白Tee、黑褲，所以覺得螢光色更好搭配。」

▲2019春夏男女鞋以及配件充滿螢光色系，繽紛活潑。（圖／品牌提供）



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受到廣大女性粉絲歡迎的HOGAN MAXI，春夏進化推出MAXI CUPSOLE系列，把果凍色、金屬色注入鞋底線條，7公分的高度能修飾女性腿部線條，預計會成為下一波大受歡迎的款式。

▲HOGAN MAXI CUPSOLE，售價NT$20,600元。（圖／品牌提供）



男鞋則有H537與H383系列坐鎮，前者加入溫暖色系拼接鞋底，復古的鞋身是HOGAN以往少見的設計；後者則用撞色搭配，以黃、藍、橘等亮色系，打造都會前衛風格。

▲H357天藍底復古藍色男士休閒鞋，售價NT$13,500元；H383黑底撞色男士休閒鞋，售價NT$15,000元。（圖／品牌提供）