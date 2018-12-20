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全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

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▲▼Jolin蔡依林 VERSACE。（圖／翻攝Jolin IG）

▲Jolin再度挑戰穿搭極限，全身印花穿出大長腿效果。（圖／翻攝Jolin IG）

記者張妤瑄／台北報導

蔡依林近日受邀擔任2018《嘉人》中國風盛典表演嘉賓，她穿成套VERSACE（凡賽斯）早春系列上陣演出，全身都是彩色印花，非凡人可以Hold得住，只有呸姐才能駕馭得了。厲害的不只是這樣，全身花花上陣，158公分的小隻馬，竟能穿出180公分大長腿的效果，真的一絕。

▲▼Jolin蔡依林 VERSACE。（圖／翻攝Jolin IG）

▲Jolin穿VERSACE早春系列女裝表演。（圖／翻攝Jolin IG）

蔡依林的巨星氣場，一向跟VERSACE霸氣的風格很合拍，這回上場表演挑中絢爛的印花裝，還嘗試了已經逐漸淡出時尚圈的「裙＋褲」穿搭，花花裙配花花褲，普通人穿上絕對讓人眼花撩亂，但在Jolin身上就是合理，拍照時她撩起百褶裙襬，姿態還能略帶俏皮感。

▲▼Jolin蔡依林 VERSACE。（圖／翻攝Jolin IG）

▲▼Jolin蔡依林 VERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲全身印花意外拉長身材比例。 （圖／翻攝Jolin IG、品牌提供）

Jolin也非Copy整套官方穿搭，她脫掉針織外套與襪靴，除了露一點手臂之外，也讓在舞台上又唱又跳的她，有一點點「散熱」效果，另外換穿黑色Stuart Weitzman高跟鞋，也收斂一下整體猖狂的造型，平衡得剛剛好。

▲▼VERSACE 2019早春。 （圖／VERSACE提供）

▲Jolin穿的是左邊那套印花造型。 （圖／品牌提供）

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此外，要駕馭如此高難度的造型，妝髮部分，Jolin將頭髮梳得整齊為上，沒多做誇張的髮型，配合點綴用金色流蘇耳環，讓整體穿搭更加分。

▲▼Jolin蔡依林 VERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼Jolin蔡依林 VERSACE。（圖／翻攝Jolin IG）

▲服裝重點太多，妝髮就簡單為上。 （圖／品牌提供、翻攝Jolin IG）

關鍵字：

蔡依林, VERSACE, Jolin, 凡賽斯, 時尚穿搭
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