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迪麗熱巴被「襪子」毀了時尚感　被酸靠顏值撐場

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▲▼迪麗熱巴CK穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲迪麗熱巴出席代言品牌活動，因為「襪子」壞了時尚感。（圖／翻攝女明星私服微博）

記者張妤瑄／台北報導

迪麗熱巴的五官深邃，是標準洋娃娃臉蛋，顏值超高，先天優勢、後天衣品優秀，讓她每回出場都是人群中的焦點。不過，近日出席優酪乳代言活動時，卻因為「襪子」搞砸，莫名穿搭讓人看不懂，讓網友直呼「全靠顏值撐著」，另外也有人表示熱巴過於骨感，所以「穿襪顯胖」。

迪麗熱巴莫名的造型，讓網友笑說「執著於COS自己代言的東西」，藍白配是為了呼應代言的優酪乳品牌。

▲▼迪麗熱巴CK穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲網友認為迪麗熱巴的襪子，讓她看起來很顯胖。（圖／翻攝女明星私服微博）

撇開優酪乳廠商公版白色Logo Tee不說，下半身才是迪麗熱巴可以發揮的重點，但她似乎沒抓好「少即是多」的道理，穿上鉛筆裙後，硬是搭配一雙「長襪」遮住整雙小腿，視覺上截斷感與突兀感很強烈，美腿全不見，顯矮又顯胖。

▲▼迪麗熱巴CK穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲以這身造型來說，襪子長度的確不合理，截斷整雙小腿，無法修飾腿部線條。（圖／翻攝女明星私服微博）

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若是把下半身遮住，迪麗熱巴的造型簡單時尚，她選穿美國時尚品牌CALVIN KLEIN（CK）的水藍色亮片鉛筆裙，呼應品牌的藍色主調，有年輕活力的風格。腳上她穿「義大利搖滾鞋王」Giuseppe Zanott（GZ）經典三帶高跟鞋，本該是安全時尚的造型，卻都因為襪子壞了一鍋粥。

▲▼迪麗熱巴CK穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲若是遮住腿部，迪麗熱巴的穿搭年輕活力。（圖／翻攝女明星私服微博）

關鍵字：

迪麗熱巴, 熱巴, Cosplay, 時尚穿搭, CALVIN KLEIN, CK, GZ, GZD, Giuseppe Zanotti, 義大利搖滾鞋王
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