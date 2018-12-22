趙薇甩肉13公斤8大招　曾說「台北是減肥人的惡魔」

▲短短幾個月的時間，趙薇從42歲「大嬸」回到22歲小姐時期的狀態。（圖／翻攝趙薇工作室微博）



編輯／Rose

趙薇近日出席海南島電影節，穿Erdem紗質洋裝驚艷登場，輕飄如燕的清瘦身材，瘦了一大圈。還記得前幾年，趙薇淡出螢光幕前，投身幕後當導演也經商，對她來說的確沒有以前要維持身材的壓力，但近半年來她接實境秀《中餐廳》、公開亮相機會大增，曝光率提高，讓她決心撇開「大嬸樣」。

▲趙薇在甫結束的海南島電影節閉幕式穿這套禮服，清瘦纖細的狀態極佳。（圖／翻攝趙薇工作室微博）



趙薇下定決心後，一個月內甩肉13公斤以上，她曾透露自己的減肥六字箴言「管住嘴，邁開腿」，讓她短時間內就回到20年前的身材。不過，愛吃的趙薇也曾表示「台北是減肥者的惡魔」，要成功減重，絕對要遠離各式各樣的香氣逼人的美食啊！

▲趙薇近年轉往幕後發展，但2018年接下《中餐廳》實境秀後，曝光率大增。（圖／翻攝趙薇工作室微博）



嗜吃美食的趙薇曾說：「台北的夜市太讓人淚崩了，滷肉飯、台灣香腸、東山鴨頭、鹽酥雞排、豬肝湯、宜蘭蔥餅，明天是不是真的要絕食了呢？一頓吃的比一個月還多。這裡絕對是減肥者的惡魔，美食家的天堂。」

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▲趙薇愛吃美食，曾稱讚台北是美食家的天堂、減肥者的惡魔。（圖／翻攝趙薇工作室微博）



【趙薇減肥秘訣8大招】

1.充足的睡眠。

2.多量體重，趙薇曾說自己骨架小，又是易胖體質，因此養成控制身材的習慣，體重下降還可以歡呼一下。

3.多喝水，幫助排毒與消化。

4.檸檬汁，趙薇認為「刮油很強大」，其實檸檬酸可幫助消化，維持腸道健康，排除體內多餘毒素。

5.三餐選擇一餐吃流質食物。清淡的雞湯（去雞皮）、米粥、牛奶、豆腐湯都不錯，但由於這招太過激烈，勿長期使用。另外，豆腐內含植物性蛋白質，且低熱量又有飽足感，是減肥人的好朋友。

▲趙薇的減肥六字箴言是「管住嘴，邁開腿」。（圖／翻攝趙薇工作室微博）



6.黑巧克力解饞。想吃零食時，可以吃75%以上的黑巧克力，其中的咖啡因、纖維素有降低食慾的效果。

7.游泳練線條。趙薇靠游泳練曲線，一次游1000公尺，但不能一直休息，游個半小時就有比做其他運動半小時更好的效果。

8.指壓按摩。消水腫必做，能減少脂肪堆積、改善血液循環。