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「幸福肥」星座排行最心酸是處女座　美食沒下肚，想太多內分泌失調才胖的

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▲▼先熱情的打掃吧。（圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

▲一談戀愛就容易幸福肥的星座，雙魚座、摩羯座、處女座都上榜。（圖／示意圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

編輯／Rose

原來「幸福肥」跟星座性格也有關，12星座中金牛座認為跟戀人一起享受大餐，是莫大的幸福；處女作則是半夜想太多，對兩人的關係緊張兮兮的，結果內分泌失調而胖了；天秤座是墜入愛河後，深怕被另一半嫌棄，比以前對自己更苛。

容易「幸福肥」TOP 5

第五名：摩羯座

單身時，摩羯們生活重心全都在工作上，有一餐沒一餐是常有的事，但有了另一半後，有人照料、小心呵護，餐餐規律的結果，體重上升是很自然的事。

▲▼先熱情的打掃吧。（圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

▲有人照料後，摩羯座變胖是正常的。（圖／示意圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

第四名：金牛座

金牛座單身的時候就很愛到處品嘗美食，把吃香喝辣當作人生樂趣，犒賞自己的辛苦。墜入愛河後，更把與另一半一起吃吃喝喝視為最甜蜜的事情，衣服尺碼無限加大都沒關係，有愛就好。

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▲金牛座認為跟另一半一起吃美食很幸福。（圖／示意圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

第三名：處女座

處女座原本就心思敏感細膩，墜入愛河後更是會在深夜時細細思索白天的一切，特別是兩人的對話、互動，都會被他左思右想是不是哪裡做得不夠或不好，夜不成眠的結果，容易導致內分泌失調，導致發胖。

▲▼先熱情的打掃吧。（圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

▲處女座因為深夜胡思亂想，內分泌失調才變胖。（圖／示意圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

第二名：獅子座

談戀愛後就想到處曬恩愛，不停的跟朋友聚會曬男友／女友，餐餐吃好料，當然只有變胖的結局。

▲▼先熱情的打掃吧。（圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

▲獅子座喜歡不停聚會曬恩愛，吃太多大餐的結果就是發福。（圖／示意圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

第一名：雙魚座

雙魚座一談戀愛立刻罹患「懶癌」，只要是另一半塞過來的食物，來者不拒通通吃，幸福肥是遲早的事情。

▲▼先熱情的打掃吧。（圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

▲雙魚座一談戀愛就變懶女人，食物到嘴邊就塞進肚。（圖／示意圖／翻攝先熱情的打掃吧JTBC官網）

關鍵字：

星座, 幸福肥, 戀愛, 兩性, 男朋友, 女朋友, 另一半
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