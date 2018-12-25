HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STUAD　把PRADA、LV甩在後頭

▲STAUD透明托特包擠進2018 It Bag榜單上，把PRADA、LV甩在後頭。（圖／翻攝STUAD IG）



記者張妤瑄／台北報導

時尚電商平台Lyst年底分析全球8000萬用戶、超過1億次以上的搜索，公佈2018最新It Bag名單，其中當然不乏許多熟面孔，如GUCCI腰包、BALENCIAGA（巴黎世家）等，其中一款洛杉磯小眾品牌STAUD竟然擠入榜單上，拿下第五名，把PRADA、LV擠到後面，成績斐然。2018年正式結束之前，還沒認識它的人，可要趕快補進度，趕快瞭解一下。

▲PVC材質的爆紅讓STAUD搭上順風車，很快就攻下粉絲的心。（圖／翻攝STUAD IG）



STUAD靠著Shirley Hand包款擠進2018 It Bag榜單內，這款包設計簡約，以PVC為主要材質，是一款有提把的托特提袋，想要上肩背很難，但出門時隨便裝點東西拎在手，造型性十足。經典的設計是皮革提把會呼應透明托特袋裡的拉鍊包，以Tone on Tone的同色調設計，不走眼花撩亂的風格。

▲Shirley Hand設計簡約，提把與拉鍊內袋的顏色互相呼應，後來又推出單色款。（圖／翻攝STUAD IG）



考量搭配性與實用性，Shirley Hand透明提袋內的皮革拉鍊包能分開使用，拿出來當作手拿包、化妝包也行。除了一般尺寸外，後來還延伸推出迷你尺寸，雖然容量變極小，但當成派對手拿包也很有裝飾效果，且因材質輕盈意外很有青春感。

▲小尺寸也很適合派對拿，青春可愛。（圖／翻攝官網）



以前從來不知道STUAD這個品牌的人，不要以為自己落伍，其實該牌2015年才在洛杉磯成立，是相當年輕的品牌，但由於很快速被國際時尚部落客們關注到，如英國潮女Alexa Chung等人。又因為加上每款手袋都在美金300元以下，換算下來新台幣萬元有找，很快就擄獲一票時尚咖的心。

以Shirley Hand包款來說，一般尺寸、經典設計，也能用新台幣6,000元左右入手，對小資女來說沒什麼負擔。

▲STUAD的包款價格親民，幾乎都萬元有找。（圖／翻攝官網）



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STUAD始終貫穿獨特的復古洛杉磯風格，簡約之中帶點可愛感，成立兩年後連知名時尚電商Net-a-Porter都注意到，邀請打造聯名迷你系列服飾，可說成績斐然。而其實率先紅透半邊天的網袋水桶包，也是它們的經典代表作，或許妳早就看過了，只是不知道它的厲害之處。

▲或許不認識STUAD，但也許妳早就看過這款水桶包。（圖／翻攝官網）