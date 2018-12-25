fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STUAD　把PRADA、LV甩在後頭

> >

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲STAUD透明托特包擠進2018 It Bag榜單上，把PRADA、LV甩在後頭。（圖／翻攝STUAD IG）

記者張妤瑄／台北報導

時尚電商平台Lyst年底分析全球8000萬用戶、超過1億次以上的搜索，公佈2018最新It Bag名單，其中當然不乏許多熟面孔，如GUCCI腰包、BALENCIAGA（巴黎世家）等，其中一款洛杉磯小眾品牌STAUD竟然擠入榜單上，拿下第五名，把PRADA、LV擠到後面，成績斐然。2018年正式結束之前，還沒認識它的人，可要趕快補進度，趕快瞭解一下。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲PVC材質的爆紅讓STAUD搭上順風車，很快就攻下粉絲的心。（圖／翻攝STUAD IG）

STUAD靠著Shirley Hand包款擠進2018 It Bag榜單內，這款包設計簡約，以PVC為主要材質，是一款有提把的托特提袋，想要上肩背很難，但出門時隨便裝點東西拎在手，造型性十足。經典的設計是皮革提把會呼應透明托特袋裡的拉鍊包，以Tone on Tone的同色調設計，不走眼花撩亂的風格。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲Shirley Hand設計簡約，提把與拉鍊內袋的顏色互相呼應，後來又推出單色款。（圖／翻攝STUAD IG）

考量搭配性與實用性，Shirley Hand透明提袋內的皮革拉鍊包能分開使用，拿出來當作手拿包、化妝包也行。除了一般尺寸外，後來還延伸推出迷你尺寸，雖然容量變極小，但當成派對手拿包也很有裝飾效果，且因材質輕盈意外很有青春感。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD官網）

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD官網）

▲小尺寸也很適合派對拿，青春可愛。（圖／翻攝官網）

以前從來不知道STUAD這個品牌的人，不要以為自己落伍，其實該牌2015年才在洛杉磯成立，是相當年輕的品牌，但由於很快速被國際時尚部落客們關注到，如英國潮女Alexa Chung等人。又因為加上每款手袋都在美金300元以下，換算下來新台幣萬元有找，很快就擄獲一票時尚咖的心。

以Shirley Hand包款來說，一般尺寸、經典設計，也能用新台幣6,000元左右入手，對小資女來說沒什麼負擔。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD官網）

▲STUAD的包款價格親民，幾乎都萬元有找。（圖／翻攝官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

STUAD始終貫穿獨特的復古洛杉磯風格，簡約之中帶點可愛感，成立兩年後連知名時尚電商Net-a-Porter都注意到，邀請打造聯名迷你系列服飾，可說成績斐然。而其實率先紅透半邊天的網袋水桶包，也是它們的經典代表作，或許妳早就看過了，只是不知道它的厲害之處。

▲▼HOT STUFF／STUAD。（圖／翻攝STUAD IG）

▲或許不認識STUAD，但也許妳早就看過這款水桶包。（圖／翻攝官網）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, STUAD, Shirley Hand, Lyst, Alexa Chung
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

一天花6元吃高麗菜減肥　醫生健康甩肉43公斤

吳謹言撞衫孔曉振　腳趾衝出鞋外，被酸「鄉村氣」土味重 熬夜成癮星座排行榜　獅子享受一個人的夜晚、摩羯加班累成狗 趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了 HOT・Stuff／只送不賣的BT21可愛娃娃　背後有機關，打開是毛毯 南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛 新・鮮貨／紅底鞋在女人腳背「打領帶」　帥氣又性感 曾之喬瘦身4公斤　掌握4原則餐餐吃超飽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面