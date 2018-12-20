穿・著物／REDValentino搭火箭飛月球　穿芭蕾球鞋漫步



▲REDValentino早春是一趟「探索月球的旅程」。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

REDValentino今（12／20）在台發表2019早春系列女裝，本季以探索月球的旅程為主題，穿梭宇宙、登陸月球，服裝上有許多趣味設計，如火箭、星星、月亮圖案的布章，又或者寫著「Man walks on the moon」標語，帶領大家回到1969年阿姆斯壯登月時刻。

▲回到1969年阿姆斯壯登陸的時刻，在臂章上就寫得非常清楚。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



當年阿姆斯壯搭乘阿波羅11號順利登月，全人類激動，想像中的浪漫，透過阿姆斯壯得以實現，頓時間科技的發展，也成了表述浪漫的途徑。REDValentino承載當時人類的嚮往，結合浪漫與科技主義，寫下2019早春系列的新篇章，透過水鑽呈現銀河系的閃亮，也用珍珠表現滿天星斗的美麗。

▲深淺不一的珍珠、透紗上的亮片，象徵浪漫的滿天星斗。（圖／品牌提供）



科技風格透過金屬色系彰顯，搭配灰色系的銀河印花百褶裙，完美呈現浪漫與科技的衝突火花；火箭發射那一幕成了百褶裙上的亮眼的畫面；招牌仙氣的透膚紗質面料不能少，一點一點的亮粉象徵星空的浪漫。

▲甜美風格之餘融入金屬色系表達個性。（圖／品牌提供）



延續2018秋冬系列的密碼標語，早春系列中仍然有「LOVE YOU」、「MISS YOU」、「FORGET ME NOT」、「FOLLOW ME NOW」的甜蜜字句，也是本季REDValentino的時尚宣言。

▲、「FORGET ME NOT」、「FOLLOW ME NOW」是早春時尚宣言。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

包款上也有滿天星空，星星圖案融入包面，拎起來自帶少女風格。鞋款上則採用芭蕾舞鞋結合運動鞋的設計，為休閒的運動鞋帶來一抹輕甜氣息。

▲（依序）肩背包（NT$24,800元）、印花肩背包（NT$22,800元）、芭蕾運動鞋（NT$13,800元）。（圖／品牌提供）

