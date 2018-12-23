郭碧婷鎖骨以下全是腿　帥西裝上身依舊甩不開仙氣

▲郭碧婷穿千鳥格紋西裝出場，帥氣造型卻被讚「仙女」。（圖／翻攝郭碧婷Bea工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

郭碧婷近期忙於宣傳新電影《武林怪獸》，首映當天她用心穿著，以一身千鳥格紋西裝亮相，她還用心拍了一組穿搭美照，穿帥衣擺出各種有態度的POSE，沒想到一票粉絲全注意到顏值，直呼「仙女真好看」、「美死了」、「仙女姐姐給我的爆擊啊」，用漂亮臉蛋打天下。

首映當天，郭碧婷穿整套千鳥格紋西裝，被盛讚「郭碧婷妳全是腿」，成套印花讓視覺感無限延伸，高瘦大長腿自然來。

▲成套的印花造型，讓視覺感無限延伸，郭碧婷被讚「全是腿」。（圖／翻攝郭碧婷Bea工作室微博）



造型帥氣無敵，單穿西裝外套還有點小性感，且觀察這一套西裝褲設計還有巧思，喇叭褲管讓它並不呆板，加上側邊的千鳥格紋毛呢拼接，也更有造型張力，雖然是百搭基本款，但在細節的處理上，就能發現獨特巧思。

▲西裝褲是喇叭褲型，側邊還有毛呢拼接，細節獨特。（圖／翻攝郭碧婷Bea工作室微博）



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郭碧婷有水汪汪大眼睛，又留著一頭長直髮，就像真人版洋娃娃，顏值過人是真的，但這回穿了一套帥氣西裝仍沒擺脫仙味，演藝圈也並非人人能做到。但她此次畫上大紅唇，戴著水鑽耳環，造型確實很有氣勢，粉絲也認證「眼神姿勢撩人」，總之有勾到粉絲的心就好，帥或是仙，反正都是讚美。

▲穿西裝的郭碧婷，你覺得是帥還是仙？（圖／翻攝郭碧婷Bea工作室微博）