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在愛情裡永遠都是「被虐男二」　桃花朵朵的雙子座竟上榜

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▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

編輯／Rose　示意圖／翻攝韓劇十二夜Channel A官網

韓劇中男二總是令人心疼的那個，得不到女主角的愛情，又甘願默默守候，暖男性格把追劇的人都給急死了，但偏偏他們總有被虐傾向，越得不到越想要，明明愛不到卻越陷越深。男二性格人人愛，偏偏就是女主角愛不到，12星座中竟連幽默風趣、桃花朵朵的雙子座都上榜，讓人太意外。

▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

越不理他越主動，擁有被虐男二性格的星座TOP 5

第五名：雙魚座

雙魚座內心單純，總活在自己的世界裡，就算被女主角打擊，也看不出來人家對他沒興趣，還會以為對方心情不好，努力逗女生開心。

▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

第四名：水瓶座

水瓶座相信自己是獨特的，享受與保持距離的疏離感，但一旦有人用同樣招數對付他，反而會激起他的好勝心，越推開水瓶，他越想更進一步。

▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

第三名：射手座

射手座喜歡跟朋友和和樂樂的氣氛，如果突然出現一個人對他愛理不理，射手不能接受，反而會積極想引起對方注意力。

▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

第二名：雙子座

雙子座喜歡新鮮又神秘的事物，越得不到女主的心，越讓他覺得新鮮。如果獨自暗戀雙子，可以採取欲擒故縱的手法，保持神秘感，會激發他的興趣，讓他自然貼上來。

▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

第一名：牡羊座

牡羊個性坦率直接，感情上喜歡處於主導地位，如果對方太過積極主動，他反而完全沒興趣，但如果用暗示的，製造機會給牡羊，他反而會主動出擊。

▲▼十二夜。（圖／翻攝十二夜Channel A官網）

關鍵字：

兩性, 感情, 男朋友, 女朋友, 交往, 戀愛, 另一半, 愛情
fashion.net

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