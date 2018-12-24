Q版寶可夢讓人被圈粉！超可愛的氣墊粉餅一上市就熱銷

文／Squid

日本IT'S DEMO每次推出的彩妝品，都以可愛的包裝或是公主系列，贏得很多女孩的心，這次再度與精靈寶可夢合作，推出全新的皮卡丘系列彩妝，超可愛的Q版手繪插畫，展現出繽紛活力的風格，而且裡面的內芯也是相當好用，去日本不要忘了囤貨。

▲IT’S DEMO推出氣墊粉霜。（圖／翻攝自IT’S DEMO官網）

IT’S DEMO這次找上韓系品牌MISSHA合作，將旗下最熱賣的氣墊粉霜換上新包裝，超可愛的皮卡丘手繪圖案搭配Q版的設計，裡面的內芯可以打造出水光感的肌膚效果，同時又可以呈現無瑕疵的底妝效果，是這系列中最熱賣的單品。

▲護手霜單品。（圖／翻攝自IT’S DEMO官網）

超可愛的護手霜系列，上面有著滿滿的愛心還有皮卡丘，放進包包裡面隨時補擦都很方便，小小一條收納在包包，也很好攜帶，絕對是送人最佳的禮物。

▲可愛的蜜粉系列。（圖／翻攝自IT’S DEMO官網）

皮卡丘設計的蜜粉款式，簡約的設計展現出可愛繽紛的效果，底下還有皮卡丘的插畫，絕對是容易出油的人需要入手的款式，可以隨時隨地補拍，重現乾爽細緻的肌膚妝效。

▲唇頰霜單品。（圖／翻攝自IT’S DEMO官網）

另外品牌還推出霜狀的唇頰霜，罐裝的設計可以用在雙唇或是雙頰，打造出自然紅潤的唇妝效果，非常適合需要好氣色的女孩使用入手。

▲另外還有六尾的髮品保養。（圖／翻攝自IT’S DEMO官網）