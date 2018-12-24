fb ig video ETtoday search mobile

聖誕節、跨年沒人過？經科學證實的5種曖昧技巧，讓他輕易愛上你

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

聖誕節、跨年將至，年底一堆節慶卻找不到另一半過節嗎？不妨試試真正經過科學研究的脫單方法，美國知名的精神治療醫師M. Gary Neuman提出提升吸引力的5個步驟，趕快終結曖昧，找個好對象過節吧！

1.微笑掛嘴邊

微笑會吸引人看似是大家都知道的道理，但要時時保持令人舒適的笑容卻沒那麼容易，若你是個臭臉王，不笑看起來很兇的人，那更要注意保持笑容，因為微笑會減少距離感、看起來更美麗，也會讓曖昧對象覺得你是因為與他相處才開心起來的喔！

▲吸引人的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

2.保持眼神接觸

對方說話時看著他的眼睛，會讓對方感到被重視，而時不時的眼神接觸也能提升好感度，因為面對自己沒興趣的人，你是不會一直盯著他看的，而美國知名社會心理學家Zick Rubin的研究也顯示，會成為情侶的有75％都與對方保持眼神接觸，因此想要與曖昧對象更進一步，就別再因害羞而不敢正視對方了喔。

▲吸引人的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

3.當對方吐心事的垃圾桶

當對方正在說話時，認真傾聽並給予回應，久而久之你就越能理解對方，對方也會因為你是一個良好的傾聽者，開始習慣只要有事情就和你說，漸漸地你們越來越常聊天，親密度也就隨之提升了。

▲吸引人的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

4.給予對方肯定

只要是人都喜歡受到稱讚，你總不會想跟一個凡是跟你站在對立面的人朝夕相處，況且從情人到夫妻間的相處本就是互相扶持，遇到困難時一起面對並給予對方鼓勵，M. Gary Neuman的研究也顯示，在夫妻離婚的原因中有48％是因為對另一半不再欣賞，而失去熱情。

▲吸引人的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

5.微微的肢體接觸

肢體接觸會使兩人的感情快速發展，不過必須是在確定雙方都有好感的前提下，且不要有過多讓人感到不適的肢體接觸，否則只會讓人作噁。因此，在曖昧期時不時的肢體接觸，會讓人感到害羞與快樂，並讓對方知道你是有好感的，間接提升了對方對這段感情的安全感，也更不容易胡思亂想，建議可從牽手開始慢慢來，到步入下一階段後再有更多肢體接觸會比較好。

▲吸引人的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

聖誕節, 跨年, 曖昧, 技巧, 感情
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」　粉絲敲碗急問哪牌，幫妳找到了！

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」

《霸王別姬》8大經典台詞：「要想人前顯貴，必得人後受罪。」

在愛情裡永遠都是「被虐男二」　桃花朵朵的雙子座竟上榜 你絕對沒看過「月球背面」！　OMEGA錶上有解答 打敗貝克漢、萊恩葛斯林！　2018年「最有型男星」是他 6種圍巾造型圍法保暖又有型　輕鬆駕馭冬季時尚 水腫大餅臉掰掰！每天6步驟按摩，嘴邊肉不再下垂 張韶涵的逆天小臉這樣來！戒「2樣食物」後，連膚質都變好了 南韓又有新拍照手勢！快學TWICE比「chuu愛心」跟上流行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面