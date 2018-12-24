聖誕節、跨年沒人過？經科學證實的5種曖昧技巧，讓他輕易愛上你

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

聖誕節、跨年將至，年底一堆節慶卻找不到另一半過節嗎？不妨試試真正經過科學研究的脫單方法，美國知名的精神治療醫師M. Gary Neuman提出提升吸引力的5個步驟，趕快終結曖昧，找個好對象過節吧！

1.微笑掛嘴邊

微笑會吸引人看似是大家都知道的道理，但要時時保持令人舒適的笑容卻沒那麼容易，若你是個臭臉王，不笑看起來很兇的人，那更要注意保持笑容，因為微笑會減少距離感、看起來更美麗，也會讓曖昧對象覺得你是因為與他相處才開心起來的喔！

2.保持眼神接觸

對方說話時看著他的眼睛，會讓對方感到被重視，而時不時的眼神接觸也能提升好感度，因為面對自己沒興趣的人，你是不會一直盯著他看的，而美國知名社會心理學家Zick Rubin的研究也顯示，會成為情侶的有75％都與對方保持眼神接觸，因此想要與曖昧對象更進一步，就別再因害羞而不敢正視對方了喔。

3.當對方吐心事的垃圾桶

當對方正在說話時，認真傾聽並給予回應，久而久之你就越能理解對方，對方也會因為你是一個良好的傾聽者，開始習慣只要有事情就和你說，漸漸地你們越來越常聊天，親密度也就隨之提升了。

4.給予對方肯定

只要是人都喜歡受到稱讚，你總不會想跟一個凡是跟你站在對立面的人朝夕相處，況且從情人到夫妻間的相處本就是互相扶持，遇到困難時一起面對並給予對方鼓勵，M. Gary Neuman的研究也顯示，在夫妻離婚的原因中有48％是因為對另一半不再欣賞，而失去熱情。

5.微微的肢體接觸

肢體接觸會使兩人的感情快速發展，不過必須是在確定雙方都有好感的前提下，且不要有過多讓人感到不適的肢體接觸，否則只會讓人作噁。因此，在曖昧期時不時的肢體接觸，會讓人感到害羞與快樂，並讓對方知道你是有好感的，間接提升了對方對這段感情的安全感，也更不容易胡思亂想，建議可從牽手開始慢慢來，到步入下一階段後再有更多肢體接觸會比較好。

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