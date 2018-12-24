fb ig video ETtoday search mobile

「金秘書」朴敏英洋裝上撒糖　粉絲變螞蟻喊「超甜」想咬一口　

> >

▲▼朴敏英Mulberry。（圖／翻攝parkminyoung143 IG、Mulberry提供）

▲朴敏英出席Mulberry新店開幕活動。（圖／翻攝parkminyoung143 IG、品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

「金秘書」朴敏英日前受邀參加英國時尚品牌Mulberry在首爾樂天世界大夏新店開幕活動，她穿淺黃色洋裝登場，朝氣十足的樣子在粉絲眼裡完全是顆小太陽，照亮首爾低溫天氣。

朴敏英穿得這件洋裝，上面有許多彩色寶石裝飾，遠看像繽紛糖果，網友讚「超甜的！」、「像糖果一樣甜美」，讓粉絲一秒變螞蟻。

▲▼朴敏英Mulberry。（圖／Mulberry提供）

▲朴敏英穿淺黃色Mulberry寶石洋裝現身，甜美又有朝氣。（圖／品牌提供）

朴敏英一直以自然、輕甜氣息走天下，這回受邀擔任開幕嘉賓，造型簡單不浮誇，擅用顏色營造亮點，淺黃色將她白皙美肌襯得更加亮麗，彩寶裝飾則有一些活潑可愛的元素，她搭配一雙同款T字帶瑪莉珍高跟鞋，順利營造復古美人的氣息。

▲▼朴敏英Mulberry。（圖／翻攝parkminyoung143 IG）

▲朴敏英現身讓網友全暴動，大讚超可愛。（圖／翻攝parkminyoung143 IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

此外，配件搭配朴敏英也很用心，耳環選戴大尺寸的垂墜飾金色圓形鐵片耳環，造型性十足，份量感能為她營造巨星氣場；小尺寸的水桶包則是Mulberry新款主打包，小小一個拎上手有可愛又能呼應略微復古的穿搭風格。

▲▼朴敏英Mulberry。（圖／Mulberry提供） ▲▼朴敏英Mulberry。（圖／Mulberry提供）

▲朴敏英出席活動搭配粉量感耳環與新款水桶包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金秘書, 朴敏英, 時尚穿搭, Mulberry, 韓星穿搭
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

一天花6元吃高麗菜減肥　醫生健康甩肉43公斤

吳謹言撞衫孔曉振　腳趾衝出鞋外，被酸「鄉村氣」土味重 熬夜成癮星座排行榜　獅子享受一個人的夜晚、摩羯加班累成狗 趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了 HOT・Stuff／只送不賣的BT21可愛娃娃　背後有機關，打開是毛毯 南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛 新・鮮貨／紅底鞋在女人腳背「打領帶」　帥氣又性感 曾之喬瘦身4公斤　掌握4原則餐餐吃超飽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面