「金秘書」朴敏英洋裝上撒糖　粉絲變螞蟻喊「超甜」想咬一口　

▲朴敏英出席Mulberry新店開幕活動。（圖／翻攝parkminyoung143 IG、品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

「金秘書」朴敏英日前受邀參加英國時尚品牌Mulberry在首爾樂天世界大夏新店開幕活動，她穿淺黃色洋裝登場，朝氣十足的樣子在粉絲眼裡完全是顆小太陽，照亮首爾低溫天氣。

朴敏英穿得這件洋裝，上面有許多彩色寶石裝飾，遠看像繽紛糖果，網友讚「超甜的！」、「像糖果一樣甜美」，讓粉絲一秒變螞蟻。

▲朴敏英穿淺黃色Mulberry寶石洋裝現身，甜美又有朝氣。（圖／品牌提供）



朴敏英一直以自然、輕甜氣息走天下，這回受邀擔任開幕嘉賓，造型簡單不浮誇，擅用顏色營造亮點，淺黃色將她白皙美肌襯得更加亮麗，彩寶裝飾則有一些活潑可愛的元素，她搭配一雙同款T字帶瑪莉珍高跟鞋，順利營造復古美人的氣息。

▲朴敏英現身讓網友全暴動，大讚超可愛。（圖／翻攝parkminyoung143 IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

此外，配件搭配朴敏英也很用心，耳環選戴大尺寸的垂墜飾金色圓形鐵片耳環，造型性十足，份量感能為她營造巨星氣場；小尺寸的水桶包則是Mulberry新款主打包，小小一個拎上手有可愛又能呼應略微復古的穿搭風格。

▲朴敏英出席活動搭配粉量感耳環與新款水桶包。（圖／品牌提供）