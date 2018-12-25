張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

▲張鈞甯異國大方合照「男友」，公開廬山真面目。（圖／翻攝張鈞甯微博）



記者張妤瑄／台北報導

張鈞甯對感情是一向相當低調，但近日卻一反常態，大方PO出男友照，直白寫下「我和我的BOY・FRIEND」，只見她穿著酷帥，香奈兒（CHANEL）深藍色斜紋軟呢外套上身，配上丹寧褲與菱格紋皮靴，用酷酷姿態坐在歐洲街頭，美麗模樣讓人想不回頭多看兩眼都難。

▲張鈞甯坐在歐洲街頭，亮眼打扮輕易拿下超高回頭率。（圖／翻攝張鈞甯微博）



張鈞甯大方公開的「男朋友」BOY FRIEND，其實不是戀愛ING的對象，而是她手上的香奈兒錶款，名字就叫做BOY・FRIEND，「男友錶」以中性簡約的設計走天下，從2015年問世起就擄獲不少女人的心，而且年年推出新花樣，已成為經典作之一。

▲張鈞甯公開的「男友」就是它！（圖／翻攝張鈞甯微博）



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張鈞甯這回介紹的「男友」是短吻鱷魚皮革錶帶，18K鑲嵌鑽石的款式，長方形錶面上手有率性不按牌理出牌的風格，搭配她在街頭的帥氣態度，一秒就能讓人留下深刻印象。

▲BOY・FRIEND錶款，方形輪廓造型率性。（圖／翻攝官網）



另外，張鈞甯搭配的另一款配件：白色的BOY CHANEL包款也很亮眼，這款包在2018年推出別於以往的「直式」款，以往經典的BOY CHANEL是「橫式」口蓋包，在2018／19度假系列中翻轉了一下包身，呈現不同的感覺，配上率性風格的造型，整體感更年輕。

▲張鈞甯拎新款BOY CHANEL包款。（圖／翻攝張鈞甯微博）