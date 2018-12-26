fb ig video ETtoday search mobile

《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵定情項鍊被神出　Outlet千元價　

> >

▲▼ 出次約會最討厭地點排行榜（圖／比悲傷更悲傷的故事劇照）

▲電影《比悲傷更悲傷的故事》票房賣破新台幣2億元，其中女主角陳意涵被求婚時穿的那套約會戰袍林口Outlet就找得到。（影／記者張妤瑄攝、圖／劇照）

記者張妤瑄／台北報導

電影《比悲傷更悲傷的故事》淒美愛情讓人看的心揪揪，劇中陳意涵飾演的Cream為了讓劉以豪飾演的K能安心，與他找來的對象張哲凱步入禮堂。電影中，Cream穿著一件灰色針織荷葉邊毛衣洋裝赴約，戴上張哲凱送上的金色星星項鍊，展開進一步交往。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》。（圖／傳影互動提供）

▲《比悲傷更悲傷的故事》電影中陳意涵收下牙醫的定情項鍊後，展開進一步的交往。（圖／傳影互動提供）

Cream的「約會戰袍」從毛衣洋裝到張哲凱送的定情項鍊，全都出自美國時尚品牌MICHANEL KORS（MK）的設計，且目前在林口三井均以3.5折價格賣出，算一算整套僅新台幣6,842元，從精品服裝到飾品通通帶走，輕鬆添購秋冬質感新衣。

▲▼ MICHAEL KORS。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼ MICHAEL KORS。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MK林口三井Outlet專賣店12月底加入男裝區，重新改裝開幕，1／1前全店下殺35折。（圖／品牌提供）

MK林口三井Outlet甫於12／20重新改裝開幕，除原有的女裝服飾配件外，也多了男裝服飾配件區，開幕期間即日起～1／1日止，全店5折再7折，折扣下殺3.5折，價格相當優惠。《比悲傷更悲傷的故事》中的牙醫定情項鍊也陸續被消費者認出，詢問度超高，該款原價4,690元，折扣後1,642元。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲《比悲傷更悲傷的故事》Cream與牙醫的定情項鍊（原價NT$4,690元，特價NT$1,642元）；同系列手鍊（原價NT$4,690元，特價NT$1,642元）、耳環（原價NT$3,880元，特價NT$1,358元）。（圖／記者張妤瑄攝）

Cream穿的灰色針織洋裝，在袖子上有多層次的荷葉邊設計，簡約之中注入甜美元素，原價1萬5,000元，折扣後5,250元，開幕期間買入能省近萬元。

▲▼MICHAEL KORS（MK）。（圖／記者張妤瑄攝）

▲《比悲傷更悲傷的故事》Cream約會戰袍灰色針織洋裝，原價NT$15,000元，特價NT$5,250元。（圖／記者張妤瑄攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

改裝後，情侶一起到MK Outlet，不怕男生只能乾等，也能享受血拼樂趣，比方說鏤空點點系列短夾，原價6,500元，折扣後2,275元，省下4,225元；原價1萬5,100元的藍白迷彩後背包，折扣後5,285元，省9,815元；原價1萬6,500元的皮革肩背包，折扣後5,775元，省下1萬725元。

▲▼MICHAEL KORS（MK）。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS（MK）。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS（MK）。（圖／記者張妤瑄攝）

▲男包配件即日起～1／1前同樣下殺35折。（圖／記者張妤瑄攝）

關鍵字：

MICHAEL KORS, 林口三井Outlet, Outlet, MK, 比悲傷更悲傷的故事, 陳意涵
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

一天花6元吃高麗菜減肥　醫生健康甩肉43公斤

吳謹言撞衫孔曉振　腳趾衝出鞋外，被酸「鄉村氣」土味重

熬夜成癮星座排行榜　獅子享受一個人的夜晚、摩羯加班累成狗 趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了 HOT・Stuff／只送不賣的BT21可愛娃娃　背後有機關，打開是毛毯 南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛 新・鮮貨／紅底鞋在女人腳背「打領帶」　帥氣又性感 曾之喬瘦身4公斤　掌握4原則餐餐吃超飽 努力工作≠進步！遵守每週「5小時原則」　讓你的存款接近億萬富翁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面