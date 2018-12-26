《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵定情項鍊被神出　Outlet千元價　

▲電影《比悲傷更悲傷的故事》票房賣破新台幣2億元，其中女主角陳意涵被求婚時穿的那套約會戰袍林口Outlet就找得到。（影／記者張妤瑄攝、圖／劇照）



記者張妤瑄／台北報導

電影《比悲傷更悲傷的故事》淒美愛情讓人看的心揪揪，劇中陳意涵飾演的Cream為了讓劉以豪飾演的K能安心，與他找來的對象張哲凱步入禮堂。電影中，Cream穿著一件灰色針織荷葉邊毛衣洋裝赴約，戴上張哲凱送上的金色星星項鍊，展開進一步交往。

▲《比悲傷更悲傷的故事》電影中陳意涵收下牙醫的定情項鍊後，展開進一步的交往。（圖／傳影互動提供）

Cream的「約會戰袍」從毛衣洋裝到張哲凱送的定情項鍊，全都出自美國時尚品牌MICHANEL KORS（MK）的設計，且目前在林口三井均以3.5折價格賣出，算一算整套僅新台幣6,842元，從精品服裝到飾品通通帶走，輕鬆添購秋冬質感新衣。

▲MK林口三井Outlet專賣店12月底加入男裝區，重新改裝開幕，1／1前全店下殺35折。（圖／品牌提供）



MK林口三井Outlet甫於12／20重新改裝開幕，除原有的女裝服飾配件外，也多了男裝服飾配件區，開幕期間即日起～1／1日止，全店5折再7折，折扣下殺3.5折，價格相當優惠。《比悲傷更悲傷的故事》中的牙醫定情項鍊也陸續被消費者認出，詢問度超高，該款原價4,690元，折扣後1,642元。

▲《比悲傷更悲傷的故事》Cream與牙醫的定情項鍊（原價NT$4,690元，特價NT$1,642元）；同系列手鍊（原價NT$4,690元，特價NT$1,642元）、耳環（原價NT$3,880元，特價NT$1,358元）。（圖／記者張妤瑄攝）



Cream穿的灰色針織洋裝，在袖子上有多層次的荷葉邊設計，簡約之中注入甜美元素，原價1萬5,000元，折扣後5,250元，開幕期間買入能省近萬元。

▲《比悲傷更悲傷的故事》Cream約會戰袍灰色針織洋裝，原價NT$15,000元，特價NT$5,250元。（圖／記者張妤瑄攝）



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改裝後，情侶一起到MK Outlet，不怕男生只能乾等，也能享受血拼樂趣，比方說鏤空點點系列短夾，原價6,500元，折扣後2,275元，省下4,225元；原價1萬5,100元的藍白迷彩後背包，折扣後5,285元，省9,815元；原價1萬6,500元的皮革肩背包，折扣後5,775元，省下1萬725元。

▲男包配件即日起～1／1前同樣下殺35折。（圖／記者張妤瑄攝）