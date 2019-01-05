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試・開箱／MK「COOL」後背包超帥氣　無底洞容量連礦泉水都能塞

櫻桃籽的美感養成計畫 櫻桃籽

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▲MICHAEL Michael Kors早春系列COOL後背包容量超大，根本就是無底洞。

文／櫻桃籽　影、圖／櫻桃籽、品牌提供

美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）旗下的MICHAEL Michael Kors（MMK）支線2019渡假系列以個性風格呈現，以「MKGO」系列為主題，用大量的黑白色系、COOL、KORS、MK等單字打造街頭潮流風格，包款上運用許多金色字母呈現反叛不羈態度，個性十足的模樣，與以往的風格有很大差異。

▲▼MICHAEL KORS 2019渡假系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MICHAEL Michael Kors 2019渡假系列風格帥氣街頭。（圖／品牌提供）

MKGO系列中有一款後背包，在黑色包身上裝飾COOL金屬字母，是名副其實的COOL BAG，該款包外觀上分為三大分層，有一個小的夾層在包身前方，可以放隨時需要拿取的小物如悠遊卡等，另外還有兩個大分層，一層為淺層，一層是主要的夾層，以容量來說出去玩可以放入必須小物與相機、瓶裝水等。

▲▼MICHAEL KORS 2019渡假系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲COOL後背包容量超大，適合出去遊玩時背，連相機、瓶裝水都能塞的進去。（圖／品牌提供）

主要的夾層較深，裡面還附有手機袋、小暗袋等，對於使用者來說，可以將所有物品收納歸位，不至於要找東西時手忙腳亂，設計非常貼心。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲來看看到底塞進哪些東西？平板電腦、瓶裝水、相機、行動電源、旅遊地圖、化妝品都能放進去～

另外，包身皮革屬於硬挺型的面料，背起來不減帥氣硬派風格，但另一方面來說，要塞入「超載」容量較不易，或許這也是後背包夾層分類設計到位、容量又大的原因。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲MKGO系列Reah Zip黑色字母裝飾後背包，售價NT$16,700元。

關鍵字：

MK, MICHAEL KORS, 開箱, 試開箱, 試・開箱, 2019早春
fashion.net

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