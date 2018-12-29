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新・鮮貨／MK早春潮到出水　「一穿就酷」COOL單字寫身上

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▲MK這麼潮的模樣沒見過，2019渡假系列顛覆大家的印象。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

MICHAEL KORS（MK）旗下MICHAEL Michael Kors（MMK）支線2019早春渡假系列，以90年代的紐約街頭風潮為靈感，設計師Michael Kors用黑白色調打造一個別於以往的潮流系列。Michael Kors用很多COOL、KORS單字直白描述這系列想傳遞的訊息，並命名為「MKGO」系列。

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MMK「MKGO」系列以黑白色調為主，時尚單字為輔，構成一個街頭風的系列。（圖／品牌提供）

「MKGO」系列呼應MK始終如一說走就走的Jet Set精神，在配件上採用了許多金屬字母裝飾，打造許多COOL BAG與KORS BAG，最主要的幾種包型包含Mott螺紋金鍊方包、Mott螺紋金鍊後背包、Reah Zip後背包、腰包等，滿足不同場合的需要。

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供） ▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲（依序）黑／白Reah Zip後背包，售價NT$16,700元；Mott鍊帶後背包，售價NT$15,600元。（圖／品牌提供）

Mott是先前Michael設計的優雅方包款式，除了皮革背帶外，他為這款包加上金屬短鏈，讓女性出席正式場合也能隨時拎在手上，展現優雅姿態。以Mott鍊帶方包來說，共推出黑白兩色，黑色直白寫著COOL，白色則寫著KORS，各自展現不同魅力。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Mott白色復古螺紋金鍊方包，售價NT$16,200元 。（圖、影／記者張妤瑄攝）

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服裝上也延續的這系列的重點，MK、COOL單字出沒在胸前、袖子等細節處，另外還加上許多金色、銀色元素，打造華麗的派對造型，如金屬色系的幾何印花、水鑽亮片、珠繡等，特別適合此刻的派對季節。

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2019早春系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲服裝上除了運用許多單字打造潮流感外，也加入金屬色系營造派對風格 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

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