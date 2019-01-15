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用簡訊分手很廢？　心理學家：這2個情況下反而比較好

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▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲許多人認為用簡訊分手很不負責，但專家表示幾種情況下不見得不好。（圖／pixabay）

編輯／借借

很多人聊天的時候談到逝去的戀情，對方若用簡訊或電話分手，都免不了拿出來「鞭」一番，像是沒擔當、沒禮貌、不敢面對等類似的形容詞都出爐，但現在「用簡訊分手」這件事可能要重新看待，因為心理學家表示，在2種情況下，透過電話或簡訊分手，或許不算一種太糟糕的做法。

現在網路與科技愈來愈發達，人們對於交新朋友的管道變多，加上人際關係的觀念開放多元，許多原本認為是美麗的相遇，約會一到兩次發現可能對方不是你要的，這時直言說清楚是傷害最小的做法，一位心理治療師跟另一位心理學家都同意，簡訊分手有時可以看情況。

▲▼ 滑手機示意圖 。（圖／PEXELS）

▲無論用手機或電話分手而不是面對面，最重要是清楚表達自己的想法。（圖／pixabay）

只約過1、2次會
或許2個人才剛認識，或許才在萌芽階段，這正是感情最美好且時常回味的時候，若這時期已經覺得搖擺不定，或是真的沒感覺，建議就要直接說清楚，透過簡訊或電話也不見得不好，至少感情還沒很深，只是用語要注意，直接並溫柔的陳述是最好的。

不太久的遠距離關係
見面的感覺真的很好，好到願意挑戰遠距離戀愛，但短期內嘗試卻發現無法真的持續，或是情感沒辦法加深，不妨可以透過文字是是結束關係，或許當下可能不被諒解，但過一陣子之後，對方會覺得與其見面去承受無力的現實，這樣輕描淡寫的結尾也可接受，畢竟彼此感情不是很深。

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲使用肯定且溫柔的態度，真實面對並處理與對方的關係。（圖／pixabay）

「直接並溫柔」要如何拿捏確實不容易，但卻是關重要，已經與對方約過會，就算只有一次，直接告訴對方也總比默默消失要好，「你是個很不錯的人，我很開心，但我沒戀愛感覺。」會是很好的方向。

總之，不要因為不知道如何跟對方表達「對你沒感覺」或「感覺消失了」，就用拖延跟搞失蹤的做法來應對，只會讓對方越來越生氣，也顯示出你對於這段關係不知如何收尾的幼稚態度。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 簡訊分手, 分手
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