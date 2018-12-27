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趙薇從小燕子變成黑天鵝　「霸道女神」犀利眼神殺光全網

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▲▼趙薇Harper`s BAZAAR時尚封面。（圖／翻攝微博）

▲趙薇為越南版《Harper`s BAZAAR》拍攝開春時尚封面。（圖／翻攝微博）

記者張妤瑄／台北報導

趙薇近期成功減重13公斤，清瘦模樣讓粉絲們全驚艷，近日她為越南版《Harper’s BAZAAR》拍攝的2019年開春封面曝光，她穿黑色羽毛禮服上陣，在強烈的光影之下，即使臉部微掩，依舊能被她犀利的眼神震懾住，強大氣場讓網友全跪了，紛紛來拜見「霸道女神」。

▲▼趙薇Harper`s BAZAAR時尚封面。（圖／翻攝微博）

▲趙薇穿著羽毛禮服，側臉入鏡的照片，展示出的神秘氣息被網友形容像是「黑天鵝」。（圖／翻攝微博）

近年趙薇轉往幕後發展，拍的時尚照少了，封面更是難得，這回跨洋為越南版拍攝封面，更是火力全開，她穿黑色水鑽透紗禮服，演繹帶點神秘感的魅力女人，多張側臉入鏡的畫面，靠著眼神與寂靜的空間魅力，神秘氣息超迷人，也被網友形容根本就像「黑天鵝」。

▲▼趙薇Harper`s BAZAAR時尚封面。（圖／翻攝微博）

▲▼趙薇Harper`s BAZAAR時尚封面。（圖／翻攝微博）

▲趙薇穿黑色水鑽透膚禮服拍攝，微微透膚的效果很性感。（圖／翻攝微博）

小燕子蛻變為如今的黑天鵝，趙薇依然能Hold住全場，穿著白襯衫、曳地格紋毛呢長裙，配上超大寬延帽，帶點英倫風格的英氣，也用眼神殺出魅力。

▲▼趙薇Harper`s BAZAAR時尚封面。（圖／翻攝微博）

▲趙薇穿格紋單品，展現優雅英倫風格。（圖／翻攝微博）

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當年小燕子的靈動大眼，在如今的趙薇身上，是另一抹風情，但不變的是那雙「會說話的眼睛」，隨便一個回眸，就能直直看進粉絲們心底，相當會撩。

▲▼趙薇Harper`s BAZAAR時尚封面。（圖／翻攝微博）

▲趙薇拍攝時尚大片的表情，沒什麼笑容，但那抹堅定的眼神，彷彿能直直看進你心裡，蘊含很多故事，是名副其實會說話的大眼睛。（圖／翻攝微博）

關鍵字：

趙薇, Harper's BAZAAR, 時尚芭莎, 封面大片, 時尚穿搭
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