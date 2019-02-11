全年都可以穿！一次給你五種超實穿「白T」造型提案

是簡單的單品愈能搭配出多變的造型，人手一件的白T無疑是夏季最實穿的上身單品。白Ｔ雖然變化不多，但是不挑身形、不挑比例。只要挑選對的版型，搭配今年流行的元素，各種風格都成立，任何人都能駕馭。

你以為白T就只能搭配牛仔褲嗎？以下五種造型提案你都嘗試過了嗎？趁著換季期間，快來預習一下白T穿搭吧！

造型1.白T + 合身版型深色丹寧褲



最簡單又有型的白T穿搭就是選擇搭配一件合身的丹寧褲，也是許多女星私下最常見的穿搭組合。建議選擇柔軟質料、微寬鬆的版型的的白T，紮進合身丹寧褲後立刻加強身形比例，散發率性時髦感。

造型2.白T + 高腰淺色丹寧褲



不走歐美風格的話，白T也很適合搭配色彩鮮豔，帶點復古元素的單品。像是硬殼側背小包、充滿夏日氛圍的編織包，利用清爽簡約的白T，很能襯托出單品的風格，更顯特色。

造型3.白T + 包臀及膝裙



愈是女性化的裙子搭配上T-shirt愈能營造時尚感，利用T-shirt的隨性感，讓距離感減低，好感度大加分。此時白T的挑選建議選擇版型較合身，剪裁較俐落的白色素T。無論是上班或是約會，都非常合適！

造型4.白T + 厚挺布料的寬褲



一整年都會搭配到的下身單品就是寬褲，搭配寬褲的上衣必須是合身版型或是短版身長，而白T就是非常簡單的選擇。建議搭配白T的寬褲則要選擇面料較挺的質料，才不會太過隨便。無論是上班或是周末逛街都很合適！

造型5.白T + 肩帶洋裝

肩帶洋裝加上白色素T，絕對是夏日最時髦的搭配。白T的選擇必須注意版型需合身，但不貼身。領口不可過大，袖長需剛好於手臂上方，只要好好挑選一件符合上述條件的白T，就可以與各式各樣的肩帶洋裝作搭配，CP值極高！

推薦白T

這次要向大家推薦被時尚總監 Eugene Tong 納入平日必備單品的Bread & Boxers 白色素Ｔ，來自北歐瑞典的服飾品牌，創立於 2009 年，以簡約、時尚、高舒適質地為品牌特色，最受歡迎的是其特殊的剪裁設計，如領口高度、袖長、腰寬都是在剛好的比例，不僅顯瘦，更能凸顯女性最迷人的部位！推出後便熱銷全球，成為白Ｔ界的精品，非常值得入手。

穿搭示範

Where To Buy？

現在上 FUNSELECT.COM 就可以買到熱銷全球的Bread & Boxers 白色素Ｔ，除了T-shirt之外，也有男女款背心及男士內著系列，是Bread & Boxers最初在市場熱銷的系列之一，各款皆是經典。現正全店免運中，想入手的趁現在喲！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Fashion Gatecrasher

（完整文章請看VOGUE.com）

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