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寒流來襲UNIQLO特價羽絨衣現省千元！防潑水雙面外套半價6百元有找

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記者鮑璿安／台北報導

寒流報到，今7日下午起全台各地氣溫下降，直至下周一寒流減弱氣溫才回升，而大家若是還沒有準備好充足的禦寒衣物，《ET FASHION》特別整理了日系品牌UNIQLO的特價清單，撿便宜的同時也能穿暖暖。

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲PUFFTECH 輕暖科技女裝輕薄型背心從原價1,290元降至990元 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲（左起）女裝特級極輕羽絨外套1,490元；女裝防潑水雙面連帽外套590元 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲女裝AIRism棉質T恤（長袖）290元 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲女裝PUFFTECH輕暖科技外套1,690元  。（圖／翻攝自優衣庫官網）

UNIQLO年後特價開跑，這次針對不少保暖單品降價，像是主打PUFFTECH輕暖科技的女裝輕薄型背心，是不少民眾疊穿的好選擇，從原價1,290元降至990元，多種色系一應俱全。而女裝防潑水雙面連帽外套則是直接從原價1,290元來到590元，相當於打了45折，非常適合應對台灣的陰雨天氣。當然，禦寒必不可少的羽絨外套也進行特價，採用蓬鬆度750以上的高級羽絨製成，也有收納袋方便攜帶，現1,490元即可入手，現省1千元。

▲▼羽絨衣綜合 。（圖／品牌提供）

▲國家地理服飾請到男團RIIZE演繹全新的羽絨衣系列 。（圖／品牌提供）

▲▼羽絨衣綜合 。（圖／品牌提供）

▲ATLAS系列羽絨外套標榜羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充 。（圖／品牌提供）

▲▼羽絨衣綜合 。（圖／品牌提供）

▲GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套則擁有可拆卸的臂章 。（圖／品牌提供）

同時，來自南韓的戶外品牌National Geographic Apparel國家地理服飾請到男團RIIZE演繹全新的羽絨衣系列，ATLAS系列羽絨外套標榜羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充，在外出活動的同時也能擁有透氣性，小細節也十分彰顯機能性，領巾內側與口袋均選用柔軟絨布，配備可拆卸的腰帶和連帽；GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套則擁有可拆卸的臂章，陪伴大家切換多樣化造型。

關鍵字：

特價, UNIQLO, 保暖, 羽絨外套, 冬季

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