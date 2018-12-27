趙薇狠減13公斤大翻紅　晉升BURBERRY代言人PK周冬雨

▲BURBERRY宣布趙薇、周冬雨成新年度代言人。（圖／翻攝官方微博）



記者張妤瑄／台北報導

42歲的趙薇2018下半年火力全開，幾乎已經淡出幕前轉幕後的她，出演實境秀《中餐廳》後人氣再度回升，她也下定決心甩肉，狠減13公斤後被網友狂誇狀態回到20年前。如今新一波的好消息又出爐，趙薇被BURBERRY相中，新年度將與周冬雨一起擔任BURBERRY代言人角色。

今天（12／27）一早官方宣布趙薇、周冬雨成為新年度代言人的消息，兩位女星皆穿著招牌卡其色風衣外套上陣，趙薇更在風衣上打上創意總監Riccardo Tisci打造的全新Logo絲巾點綴，兩人各自演繹20、40的女人風情。

▲趙薇2018年下半年翻紅，被BURBERRY相中，與周冬雨齊當代言人。（圖／翻攝官方微博）



為了迎接農曆年，她們也攜手出演由時尚攝影師Ethan James Green拍攝的宣傳大片，預計1／3就將釋出，讓粉絲非常期待。

趙薇近年來從幕前走到幕後，轉執導筒角色，用知性、專業形象走天下，過去她穿著BURBERRY常以西裝外套為首選，搭配褲裝呈現俐落風格，藉此呈現專業感形象。近日，她現身機場，也靠一件白色BURBERRY字母衛衣走天下，用輕鬆風格現身，很是隨興。

▲趙薇過去公開場合常穿BURBERRY展現專業形象。（圖／翻攝官方微博）



時間往回到一點點，趙薇兩年半前曾受邀到倫敦看BURBERRY大秀，當時她穿斗篷現身機場，綁個小辮子，用極簡風格穿出自己的感覺。

▲2016年中，趙薇受邀到倫敦看BURBERRY大秀。（圖／翻攝官方微博）



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未來，BURBERRY有周冬雨負責鬼靈精怪的形象，趙薇主攻知性優雅派，兩位女星各自詮釋的不同風格，肯定會有意外驚喜。