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歐陽娜娜開心放寒假　「豬鼻子」上身裝可愛

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▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）

▲歐陽娜娜搶先近一個月入手LONGCHAMP豬年限定款。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）

記者張妤瑄／台北報導

歐陽娜娜即使人在美國唸書，依舊是精品寵兒，先前曬出「豬鼻背包」可愛穿搭讓人都好奇是在哪買的，原來她背的是法國時尚品牌LONGCHAMP為了豬年特別打造的限定包，只是那時根本未開賣，娜娜領先眾人一個月搶先試用，背完豬鼻包再拎豬尾巴旅行袋，搶先開啟寒假年節模式。

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）

▲歐陽娜娜背豬鼻子包裝可愛。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）

為了歡慶農曆「豬年」，LONGCHAMP推出豬年限定包，以Le Pliage小羊皮包款為主軸，將設計重點放在生肖上，用豬鼻子、豬尾巴打造俏皮可愛的風格，搶攻少女心。首波將在1／7開賣，第二波將於2月初開賣，販售品項以豬鼻透明托特包為主。

▲▼LONGCHAMP豬年限定包。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP豬年限定系列。（圖／品牌提供）

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私服熱愛以酷妹形象走天下的娜娜，兩套造型都以黑色為主，豬鼻背包配芝麻街衛衣裝可愛；豬尾巴旅行袋穿搭以黑白搭為主，脖子上的香奈兒圍巾很搶眼，拎一個豬尾巴旅行袋跑天下，時髦又可愛。受寵的帶貨女孩，這回搶先到手的新款，想必又能吸引不少少女生火。

▲▼LONGCHAMP豬年限定包。（圖／LONGCHAMP提供）

▲豬鼻包，售價NT$8,800元。（圖／品牌提供）

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）

▲▼LONGCHAMP豬年限定包。（圖／LONGCHAMP提供）

▲豬尾巴Le Pliage小羊皮旅行袋，售價NT$33,700元。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、品牌提供）

關鍵字：

歐陽娜娜, 娜娜, 包先生, Mr.Bag, LONGCHAMP, 時尚穿搭, , 2019農曆年, 豬年
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