孫芸芸穿千元潮鞋秀穿搭內功　網誇「便宜的鞋子被穿得好貴好高級」

▲孫芸芸穿搭難得出現千元款商品，腳底上那雙白色潮鞋2,500元有找。（圖／翻攝孫芸芸IG）



記者張妤瑄／台北報導

微風少奶奶孫芸芸為了宣傳自家代理新品牌alexanderwang，最新PO出一套穿搭，用alexanderwang黑色T-Shirt，配狂野豹紋大衣與反光墨鏡，曬出一雙辣腿，氣勢高漲到不行。但最稀奇的竟是她腳上那雙白色運動鞋，因為是貴婦鞋櫃裡少見的千元平價款潮鞋！

▲孫芸芸宣傳自家alexanderwang將開幕，穿搭出現千元平價款白鞋。（圖／翻攝孫芸芸IG）



孫芸芸腳上這雙鞋是運動品牌FILA今年度（2018）爆紅的鋸齒鞋，定價新台幣2,480元，是平價款It Shoes。身為時尚Icon，孫芸芸自然也跟上這股風潮，靠豹紋大衣長氣勢，白鞋被粉絲誇「這麼便宜的鞋子被穿的好貴」，穿搭內功果然深厚。

▲孫芸芸曬美腿與小白鞋，可見對鞋子非常滿意。（圖／翻攝孫芸芸IG）



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孫芸芸還另開一PO曬辣腿與新鞋，讓網友近看美腿（與鞋）的細節辣眼睛，有網友表示「這鞋被你一穿都高級了起來，恐怕買不到了」。其實別擔心，孫芸芸穿的這款是DISRUPTOR 2系列鞋款，除了全白款還加碼推出各式各樣的變化款，不用怕斷貨～

▲FILA DISRUPTOR 2鋸齒鞋，是2018年爆紅It Shoew。（圖／翻攝FILA IG）