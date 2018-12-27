fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸穿千元潮鞋秀穿搭內功　網誇「便宜的鞋子被穿得好貴好高級」

> >

▲▼ 孫芸芸時尚穿搭。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸穿搭難得出現千元款商品，腳底上那雙白色潮鞋2,500元有找。（圖／翻攝孫芸芸IG）

記者張妤瑄／台北報導

微風少奶奶孫芸芸為了宣傳自家代理新品牌alexanderwang，最新PO出一套穿搭，用alexanderwang黑色T-Shirt，配狂野豹紋大衣與反光墨鏡，曬出一雙辣腿，氣勢高漲到不行。但最稀奇的竟是她腳上那雙白色運動鞋，因為是貴婦鞋櫃裡少見的千元平價款潮鞋！

▲▼ 孫芸芸時尚穿搭。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲▼ 孫芸芸時尚穿搭。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸宣傳自家alexanderwang將開幕，穿搭出現千元平價款白鞋。（圖／翻攝孫芸芸IG）

孫芸芸腳上這雙鞋是運動品牌FILA今年度（2018）爆紅的鋸齒鞋，定價新台幣2,480元，是平價款It Shoes。身為時尚Icon，孫芸芸自然也跟上這股風潮，靠豹紋大衣長氣勢，白鞋被粉絲誇「這麼便宜的鞋子被穿的好貴」，穿搭內功果然深厚。

▲▼ 孫芸芸時尚穿搭。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲▼ 孫芸芸時尚穿搭。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸曬美腿與小白鞋，可見對鞋子非常滿意。（圖／翻攝孫芸芸IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

孫芸芸還另開一PO曬辣腿與新鞋，讓網友近看美腿（與鞋）的細節辣眼睛，有網友表示「這鞋被你一穿都高級了起來，恐怕買不到了」。其實別擔心，孫芸芸穿的這款是DISRUPTOR 2系列鞋款，除了全白款還加碼推出各式各樣的變化款，不用怕斷貨～

▲▼Fila。（圖／翻攝Fila IG）

▲▼Fila。（圖／翻攝Fila IG）

▲FILA DISRUPTOR 2鋸齒鞋，是2018年爆紅It Shoew。（圖／翻攝FILA IG）

關鍵字：

孫芸芸, FILA, 時尚穿搭, alexanderwang, 微風南山
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

一天花6元吃高麗菜減肥　醫生健康甩肉43公斤

吳謹言撞衫孔曉振　腳趾衝出鞋外，被酸「鄉村氣」土味重

熬夜成癮星座排行榜　獅子享受一個人的夜晚、摩羯加班累成狗 趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了 HOT・Stuff／只送不賣的BT21可愛娃娃　背後有機關，打開是毛毯 南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛 新・鮮貨／紅底鞋在女人腳背「打領帶」　帥氣又性感 曾之喬瘦身4公斤　掌握4原則餐餐吃超飽 努力工作≠進步！遵守每週「5小時原則」　讓你的存款接近億萬富翁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面