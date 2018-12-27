維他命C保養品狂擦都沒白？4個常犯細節，做錯變更黑

記者李薇／綜合報導 圖／Pixabay

台灣女孩通常都很喜歡白皙的肌膚，常常都會使用許多含有維他命C的美白保養，希望可以讓肌膚更加細白，不過，皮膚科醫師廖苑利提醒，若是用錯方式還有挑選到錯誤的單品，不但會讓肌膚白不了，甚至還有可能變更黑。

☞維他命C保養使用時機？

只有左旋維他命C成分是唯一可以被皮膚吸收利用的，因此不能白天擦這是「以訛傳訛」的說法，反而要在白天擦，這樣做除了可以還原已形成的黑色素，還可以減少因紫外線刺激產生的自由基對皮膚所造成的傷害。國外的研究也證實，在白天使用左旋C，會使得之後使用的防曬產品的防曬系數提高。

☞維他命C保養為什麼無效？

1.需要同時使用防曬產品，如果沒有，那麼無論多有效的美白產品，效果都會打折。

2.有些人希望斑點也能跟著被淡化，不過如果像是觀骨斑，光擦美白產品可是沒有辦法幫上忙的，不過像是雀斑、曬斑這類的後天性的斑就比較有機會可以預防的。

☞維他命C保養需要用多久？

皮膚的生長代謝周期為28天，隨著年齡增長，代謝的周期也會增長，一般來說使用美白產品需要一個月的時間，才能評估有沒有效果

☞怎麼挑選維他命C保養？

建議可以按照衛生署核可的有效美白成分及濃度挑選，其主要作用機轉都是在抑制黑色素生成，而促進黑色素代謝，靠的主要是果酸、A酸、水楊酸等代謝角質成分。