fb ig video ETtoday search mobile

維他命C保養品狂擦都沒白？4個常犯細節，做錯變更黑

> >

記者李薇／綜合報導　圖／Pixabay

台灣女孩通常都很喜歡白皙的肌膚，常常都會使用許多含有維他命C的美白保養，希望可以讓肌膚更加細白，不過，皮膚科醫師廖苑利提醒，若是用錯方式還有挑選到錯誤的單品，不但會讓肌膚白不了，甚至還有可能變更黑。

▲維他命C,。（圖／Pixabay）

☞維他命C保養使用時機？

只有左旋維他命C成分是唯一可以被皮膚吸收利用的，因此不能白天擦這是「以訛傳訛」的說法，反而要在白天擦，這樣做除了可以還原已形成的黑色素，還可以減少因紫外線刺激產生的自由基對皮膚所造成的傷害。國外的研究也證實，在白天使用左旋C，會使得之後使用的防曬產品的防曬系數提高。

▲維他命C,。（圖／Pixabay）

☞維他命C保養為什麼無效？

1.需要同時使用防曬產品，如果沒有，那麼無論多有效的美白產品，效果都會打折。

2.有些人希望斑點也能跟著被淡化，不過如果像是觀骨斑，光擦美白產品可是沒有辦法幫上忙的，不過像是雀斑、曬斑這類的後天性的斑就比較有機會可以預防的。

▲維他命C,。（圖／Pixabay）

☞維他命C保養需要用多久？

皮膚的生長代謝周期為28天，隨著年齡增長，代謝的周期也會增長，一般來說使用美白產品需要一個月的時間，才能評估有沒有效果

☞怎麼挑選維他命C保養？

建議可以按照衛生署核可的有效美白成分及濃度挑選，其主要作用機轉都是在抑制黑色素生成，而促進黑色素代謝，靠的主要是果酸、A酸、水楊酸等代謝角質成分。

關鍵字：

維他命C, 保養, 廖苑利
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

英國香氛瑰珀翠驚傳31日退出台灣！超好用護手霜快囤貨

超殺！COSTCO引進Longchamp小羊皮水餃包　比市價便宜＄7100

買給長輩用？「蓮花面膜」仙氣開外掛

星．上妝／立刻年輕12歲！宋慧喬水潤唇竟要靠3支唇膏疊擦而成 近萬元精華液，年年還能賣超過10萬瓶！究竟哪裡厲害？ 試・開箱／從沒見過這麼美的乾燥玫瑰色！吃飯也不會掉的染唇露 大9歲又怎樣！宋慧喬穿起亮片毛衣　可比「暮光女」還優雅 怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌 朴敘俊4招「男友穿搭」帥哭網友！　大地色＋瞇瞇眼微笑暖炸 2019桃花從哪來？十二生肖愛情運勢大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面