時尚最高境界！同一套單品Jennie、Lisa分著穿都超帥氣

記者李薇／綜合報導

藝人Jennie因為高尚的厭世臉，被譽為是「人間香奈兒」，最近她出席SBS的歌謠大賞，身穿一件黑色蕾絲洋裝搭配黑色皮革設計的背心，看起來相當火辣，不過時尚咖就會發現，這件衣服的外套竟然穿在妹妹LISA身上，意外穿出另類的帥氣感。

▲BLACKPINK出席活動的穿搭造型。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）



Jennie出席歌謠大賞活動，身穿一件Alexander McQueen黑蕾絲長版洋裝，外面胸前罩上皮革材質的背心，看起來有種馬甲的設計，簡約又有時尚感，轉身背後又是整個鏤空的設計，整個人都散發出些微性感的氛圍。

▲jennie穿起來也是酷帥。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）



而同樣身為團員的LISA則是挑選同樣出自Alexander McQueen的外套，皮革的設計在肩膀製作出鉚釘，腰間則是荷葉邊的設計，搭配上白色蕾絲，讓整體穿搭有種帥氣酷酷的感覺，卻又不失女性的柔美。

▲LISA的穿搭剛柔並濟。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）



不過仔細對照一下Alexander McQueen秀場模特兒的穿搭，可以發現Jennie和LISA的這兩件單品，其實在秀場上是出自同一套的單品，搭配起來是相當帥氣又浪漫，現在分開穿雖然搭配起來的效果不同，但一樣相當好看，可以說是真的非常高竿的時尚搭配術。

▲BP的穿搭。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）



