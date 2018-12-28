fb ig video ETtoday search mobile

時尚最高境界！同一套單品Jennie、Lisa分著穿都超帥氣

> >

記者李薇／綜合報導

藝人Jennie因為高尚的厭世臉，被譽為是「人間香奈兒」，最近她出席SBS的歌謠大賞，身穿一件黑色蕾絲洋裝搭配黑色皮革設計的背心，看起來相當火辣，不過時尚咖就會發現，這件衣服的外套竟然穿在妹妹LISA身上，意外穿出另類的帥氣感。

▲BP的穿搭。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

▲BLACKPINK出席活動的穿搭造型。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

Jennie出席歌謠大賞活動，身穿一件Alexander McQueen黑蕾絲長版洋裝，外面胸前罩上皮革材質的背心，看起來有種馬甲的設計，簡約又有時尚感，轉身背後又是整個鏤空的設計，整個人都散發出些微性感的氛圍。

▲BP的穿搭。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

▲jennie穿起來也是酷帥。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

而同樣身為團員的LISA則是挑選同樣出自Alexander McQueen的外套，皮革的設計在肩膀製作出鉚釘，腰間則是荷葉邊的設計，搭配上白色蕾絲，讓整體穿搭有種帥氣酷酷的感覺，卻又不失女性的柔美。

▲BP的穿搭。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

▲LISA的穿搭剛柔並濟。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

不過仔細對照一下Alexander McQueen秀場模特兒的穿搭，可以發現Jennie和LISA的這兩件單品，其實在秀場上是出自同一套的單品，搭配起來是相當帥氣又浪漫，現在分開穿雖然搭配起來的效果不同，但一樣相當好看，可以說是真的非常高竿的時尚搭配術。

▲BP的穿搭。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

▲BP的穿搭。（圖／翻攝自BLACKPINK吧官博、VOGUE官網）

關鍵字：

Jennie, lisa, Alexander McQueen, 日韓穿搭, 日韓時尚
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

2019年「四大生肖犯太歲」　改運秘笈全公開！

他對我是真心的嗎？網友分享檢視心意「唯一準則」吸萬人按讚

艾莉絲堅持自己的愛美方式　38歲狀態好到連法國女人都驚訝

孫芸芸穿千元潮鞋秀穿搭內功　網誇「便宜的鞋子被穿得好貴好高級」 揮別9年水煮餐！蔡依林「改變飲食」吃飽又能瘦得美美噠 【奧斯塔羅】愛說教、急性子　你討人厭的個性是什麼？ 怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌 有Logo的衣服不時尚！法國女人絕不會踩的6個穿搭地雷 日妞搶翻的駝色VANS是穿搭神器！配裙裝、落地褲都好看 石英水鑽太夢幻　打開美戰「宇宙心鏡盒」項鍊大喊變身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面