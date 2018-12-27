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小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

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▲快來瞧瞧VALENTINO 2019早春設計細節。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

小S新的實境節目《小姐姐的花店》即將開播，昨（12／26）出席發佈會時，她穿VALENTINO（范倫鐵諾）2019早春系列花朵透膚洋裝現身，若隱若現的露出美腿搶鏡，並搭配幾何印花頭巾，詮釋本季VALENTINO「跟著直覺走」突破框架的自由時尚風格，造型性感不失浪漫。

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲小S搶先穿要價新台幣48萬8,000元的早春透膚洋裝，若隱若現露大腿，實在太性感。（圖／品牌提供）

VALENTINO今（12／27）在台舉辦2019早春系列預覽，創意總監Pierpaolo Piccioli想透過這一季闡釋「自由」的真諦，他擁抱品牌的根源，回到品牌發源地羅馬，並回溯1968年的幾近全白的高級訂製服Sala Bianca系列，從根源當作故事的起頭，寫下全新篇章。

這系列圍繞在60、70年代美國重要時尚Icon：「賈姬」賈桂琳甘迺迪之上，她是VALENTINO的頭號粉絲，常在公開場合穿著使用，甚至在1968年改嫁希臘船王歐納西斯時，穿的婚紗也是VALENTINO的作品。

▲▼Valentino Garavani 。（圖／翻攝realmrvalentino IG）

▲▼Valentino Garavani 。（圖／翻攝realmrvalentino IG）

▲VALENTINO頭號粉絲賈姬，是早春系列靈魂人物，許多60年代經典的元素也被重新用上。（圖／翻攝realmrvalentino IG）

因此，在早春系列中，Pierpaolo Piccioli以賈姬曾穿過的A字小白洋裝，以及60年代曾使用過的貝殼扇形印花、山形Logo印花、絲巾Logo印花為主，用不一樣的視角呼應「Logo風潮」，且在他的巧思下，滿滿的Logo沒有熟味，反而活力十足。

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲Logo以印花方式呈現，成了絲巾印花、山形紋、拼圖印花、珠飾刺繡等。（圖／品牌提供）

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Pierpaolo Piccioli認為擁抱過往，才能真正穿出自我，詮釋自由，因此他以VALENTINO最具代表性的高級訂製服工藝，詮釋早春系列成衣。他用經典的印花、俐落的剪裁、鮮豔的色彩去詮釋早春奔放的氣息，用顛覆固有框架的心態，教女人不慍不火地穿出自我，享受時尚帶來的樂趣。

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO 2019早春。（圖／VALENTINO提供）

▲Logo也在服裝上以金屬細節呈現，此外還有許多如含羞草等花卉主題也是早春一大重點。早春配件，（依序）肩背包（NT$77,500元）、樂福高跟鞋（NT$33,200元）、樂福平底鞋（NT$28,600元）、絲巾（NT$15,400元）。

關鍵字：

小S, 徐熙娣, 小姐姐的花店, VALENTINO, 2019早春, 范倫鐵諾, 時尚穿搭
fashion.net

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