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玫瑰控一定要筆記！3款玫瑰香滿滿的香氛單品必入手

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記者李薇／綜合報導　圖／圖／品牌提供

玫瑰，是許多女孩一生中不能缺少的香氛單品，馥郁的花朵香氣充滿浪漫、優雅的氛圍，讓人聞過就會愛上，《ET FASHION》也特搜3款最近帶有玫瑰香氣的香氛單品，絕對是玫瑰控必參考的選購清單。

▲sisley香水。（圖／品牌提供）

【sisley Izia伊之露香水】

以sisley創辦人Isabelle d’Ornano夫人位於法國盧瓦爾河谷的鄉村花園為靈感，種滿了灌木、雪松、繡球花、金銀花、紫藤以及雕塑藝術的花園，還有一整片的玫瑰，摘下一片，衍伸出全新Izia伊之露香水，慶祝一週年，再度與英國插畫家與藝術家Quentin Jones合作，推出限量瓶身，螢光花卉與粉紅玫瑰拼貼和色彩點綴，更增添活力繽紛。

▲sisley香水。（圖／品牌提供）

【寶格麗 玫瑰金漾女士香水】

香水以石榴鮮明的味道揭開序幕，象徵著愛與不朽，接著是花香調的玫瑰與麝香組合，帶出珍貴的花心，大馬士革玫瑰原精與大花茉莉，散發出慵懶的女性氣息，最後，花香調融入溫暖的檀香乳脂與白色熏香，香味迷人的魅力至此完全釋放，寶格麗玫瑰金漾女士香水也推出全新的限量版，倫敦藝術家Jacky Tsai所創作的圖像描繪了鋪滿飽滿玫瑰的花床，展現出全新的年輕活力。

▲sisley香水。（圖／品牌提供）

【BYREDO 黑色番紅花身體乳】售價2100元

BYREDO黑色蕃紅花以亞洲柚子的明亮柑橘調和明快的杜松果開場，醇美交融，帶入喀什米爾番紅花的金黃色香氣。核心以黑色紫羅蘭融合皮革氣息，深沉苦澀，恰恰與細膩輕透的水晶玫瑰香檳達到平衡；基調是溫暖和諧的金黃木質香氣，以喚起溫柔大地意象、點綴著覆盆梅酸香的海地岩蘭草為旅程畫下句點。

關鍵字：

sisley, 寶格麗, byredo, 香水, 香氛, 玫瑰
fashion.net

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