打造母胎級的紅潤美唇！3款必備玫瑰色潤唇膏

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

護唇膏是許多女生都會放進包包裡面的單品，除了一般的透明款，女孩也會挑選勇有潤色效果的單品，不但可以滋潤雙唇，也可以打造出紅潤感的好氣色，方便又好用；《ET FASHION》也整理最近新出的厲害潤唇膏，經常護唇的女孩一定要入手。

【迪奧 癮誘粉漾潤唇膏】售價1200元

迪奧旗下最熱賣的唇彩商品癮誘粉漾潤唇膏，在1月推全新的色選，直接將兩款潤色護唇膏的顏色組合成糖彩炫風相當可愛繽紛，將高色彩粒子與超乎想像的光澤感旋入潤唇膏膏體，讓雙唇閃耀微金屬感極致光澤。

【BOBBI BROWN 晶鑽桂馥潤色護唇膏】2.3g、售價1250元

上市以來默默熱賣，用過必回購的實力商品，穩坐Bobbi Brown唇部單品的銷售冠軍晶鑽桂馥潤色護唇膏，其中#Bare Blackberry的黑莓粉，是可以偵測膚溫黑色護唇膏，輕輕一抹校正暗沉唇色，增添自然健康血色，打造宛如天生的母胎美唇。

【凡士林 魔幻之吻紅蘋果護唇膏】

「魔幻之吻紅蘋果護唇膏」全球限量版，以白雪公主童話故事中的壞皇后為靈感，打造出淡淡血色質地，增添唇色好氣色，在平時卸除唇妝後塗抹上更能立即潤澤修護，加上添加紅蘋果香氛能充分給予雙唇活力和養分。