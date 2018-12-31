說・流行／2018時尚必知8大頭條　設計師大風吹Hedi Slimane堅持燒毀

▲奔向2019年前，回頭看看2018年時尚圈究竟發生哪些大事。（圖／翻攝CELINE IG、品牌提供）



記者張妤瑄／專題報導

2019年即將揭開序幕，在放眼未來之前，必先回頭看看歷史，2018年時尚圈大事不斷，舉凡英國皇家婚禮讓梅根馬克爾成了新的皇室時尚寵兒；或者Hedi Slimane入主CELINE後大刀闊斧改Logo、顛覆過往讓粉絲一片哀號；或是Dolce＆Gabbana（DG）一句中國是屎國風波，搞到根本退出中國市場。

▲DG起筷吃飯惹爭議，搞到幾乎退出大陸市場，堪稱2018年最大輸家。（圖／翻攝官方IG）



每則頭號消息都像時尚大戲，越看越精彩，也讓人更加期待在腳步飛快的時尚圈中，2019年究竟還有哪些大事將要發生，寫下歷史新篇章。

英國皇室辦婚禮 全新時尚ICON梅根馬克爾誕生

英國哈利王子（Prince Harry）與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）結為連理，二婚的梅根一改在演藝圈的過往形象，穿現任GIVENCHY（紀梵希）創意總監、英國設計師Clare Waight Keller操刀的素雅長袖婚紗進禮堂，話題持續延燒。梅根加入英國皇室後，一整年都是話題，各式穿搭人人好奇，人氣直逼凱特王妃。

▲哈利王子與梅根馬克爾成為夫妻，讓梅根頓時成了新的皇室時尚ICON。（圖／資料照／路透社）



Hedi Slimane燒毀CÉLINE江山 Raf Simons大刀闊斧改革失敗即刻離職

先從女裝說起，Hedi Slimane離開SAINT LAURENT兩年，終於重回舞台，填補Phoebe Philo在CÉLINE的空缺，粉絲們一開始歡天喜地，因為CÉLINE終於要推出男裝。沒想到，他一上任把Phoebe Philo打下的江山全部燒毀，又推出他在SAINT LAURENT招牌式設計，還把CÉLINE Logo換掉，拿掉E上面的一撇，從設計到Logo通通變，讓粉絲捏緊拳頭，但Hedi Slimane也不是省油的燈，未來，請拭目以待。

▲Hedi Slimane砍掉CELINE江山重練，讓粉絲哀鴻遍野。（圖／資料照／品牌提供）



曾兩度奪下CFDA設計師大獎的Raf Simons，大刀闊斧改革CALVIN KLEIN（CK），把主線更名為CALVIN KLEIN 205W39NYC，將CK設計帶往藝術性更高的境界，如此翻轉雖然叫好，但卻未顯示在財報數字上，在時尚終究還是一門生意的時代裡，傳出老闆不滿，因此合約未滿即刻拆夥，CK也將缺席2月時裝周。

▲Raf Simons設計叫好未叫座，業績數字不佳引發老闆不滿，即起離任驚爆時尚圈。（圖／翻攝官方IG）



新官上任還有英國百年老牌BURBERRY的主將，風格一向與街頭潮流接軌的Riccardo Tisci到職後，9月端出新作品，但設計似乎沒被買帳，股價依舊持續下跌。不過，Riccardo Tisci善用強項，拿出潮流魂在每月17日端出超限量潮流款，首幾回人人搶，且他祭出強強聯手招式，與另一大英國品牌VIVIENNE WESTWOOD打造聯名，在他首個春夏系列上架前，股價是否逆勢成長，成了BURBERRY扭轉股價局面的關鍵。

▲Riccardo Tisci入主BURBERRY沒多久，就宣布與VIVIENNE WESTWOOD合作聯名款。（圖／資料照／翻攝riccardotisci17 IG）



香奈兒108年史上第一次公布財報 領先業界拒用珍稀材質

從未公開財報數字的香奈兒（CHANEL）年中破天荒公佈財報，2017年大賺新台幣2,900億元，比2016年成長11.5％，讓人咋舌。數據顯示，香奈兒零負債，還有新台幣480億元現金在手，宣示精品霸主地位不言而喻。也有一說，此舉是為了反駁外界不斷傳聞香奈兒即將被收購的消息。

此外，在時尚圈紛紛拒絕皮草時，香奈兒罕見的宣佈拒用任何珍稀皮革，儘管在奢侈品行業中，珍稀材質的包款依舊處於業績大量佔比區，依然做出領頭羊之舉，且一宣布後就立馬動作，展開下架行動。

▲香奈兒108年頭一遭公布財報，打破江湖傳言。（圖／資料照／路透社）



時裝設計師大風吹 LV主將跳槽DIOR

說起高級男裝圈，前LOUIS VUITTON（LV，路易威登）掌舵者Kim Jones的才華備受認證，他將LV男裝與街頭接軌，期間還與潮王Supreme搞聯名，記憶點深刻，但在年初男裝周開始前驚爆離職訊息，火速攻佔版面，在風光掰掰後，下一季他就現身DIOR HOMME（迪奧），給大家帶來亮眼又新鮮的DIOR新男裝。

▲Kim Jones風光離開LV。（圖／資料照／翻攝官方IG）



Kim Jones離開了LV，空缺由OFF-WHITE主理人Virgil Abloh接手，他成了LV創立164年來首位黑人藝術總監，他從街頭王者走向高端精品，也把LV男裝帶往下一個世代，讓龍頭精品話題不斷。

▲LV找來OFF-WHITE主理人Virgil Abloh接手男裝主帥大位。（圖／資料照／翻攝官方IG）



另外，Kris Van Assche離開DIOR HOMME接掌Berluti，Lucas Ossendrijver離開效力14年的LANVIN（浪凡），各家像在大風吹，品牌力圖新鮮感，藉此振奮業績。

MICHAEL KORS從輕奢走入豪門 收購義大利精品VERSACE

全球不景氣，輕奢品牌聲量高漲，美國時尚品牌MICHAEL KORS在這波潮流下成贏家，用新台幣655億元買下VERSACE，並將公司更名為Capri Holdings，在收購JIMMY CHOO後，逐步實踐想打造美國版LVMH的計畫。

▲MICHAEL KORS買下凡賽斯，版圖不斷擴大。（圖／達志影像／美聯社）



Dolce＆Gabbana「中國是屎國」風波 對著硬幹炸掉1億元大秀

義大利精品Dolce＆Gabbana（DG）原定在11月下旬在上海辦耗資新台幣1億元的大秀，沒想到宣傳片「起筷吃飯」惹來爭議，設計師隨後又跟網友對嗆「中國是屎國」，讓事件擴大，華人群起不爽，偏偏又死不道歉，一連串反彈效應，不得已當天取消大秀，且還導致亞太區代言人迪麗熱巴、王俊凱主動宣布「終止合作」退代言。

事件如森林大火一般撲不滅，大陸電商全面下架DG商品，搞的DG在廣大的市場內寸步難行。

▲迪麗熱巴、王俊凱前後腳宣布與DG「終止合作」。（圖／翻攝Dolce＆Gabbana微博）



GIVENCHY創辦人逝世享壽91歲 Kate Spade創辦人自殺

傷感消息不斷！3月法國精品GIVENCHY（紀梵希）創始設計師Hubert de Givenchy離世，享受91歲，過去他曾是奧黛麗赫本、前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪御用設計師，以此奠定無法撼動的時尚地位，雖已卸任，但他的離世仍宣告一個時尚世代的終結，讓人感傷。

▲曾是奧黛麗赫本御用設計師的紀梵希創辦人Hubert de Givenchy離世。（圖／達志影像／美聯社、翻攝網路）



美國時尚品牌Kate Spade創辦人Kate Spade為憂鬱症所苦，選擇終結生命，留下丈夫Andy與13歲的女兒，引起時尚圈嘩然。

▲紐約時尚設計師Kate Spade因憂鬱症所苦自殺。（圖／達志影像／美聯社）



瑞士兩大錶展破冰 鐘錶圈擁抱電商

瑞士兩大錶展：巴塞爾鐘錶展（Baselworld）、SIHH錶展是年度鐘錶圈盛會，但2018年全球最大鐘錶集團SWATCH宣布退出巴塞爾，另外RICHARD MILLE及AP將退出SIHH，讓2019鐘錶圈兩大盛會未舉辦就先失色。不過，兩大錶展年底宣告2020年起將銜接舉辦，「破冰」行為將對鐘錶圈來說是一大好消息，接軌舉辦對訪客、媒體來說都更便利。

另外，以往動輒數十萬的鐘錶，不被視為適合電商的產品，但OMEGA在2017年於instagram（IG）開賣限量腕錶試水溫，4小時內完售佳績，2018年捲土重來，依舊能短時間賣到嚇嚇叫，讓人驚訝電商市場的潛力。百年靈、江詩丹頓、Zenith與擁有多個品牌的歷峰集團都往電商努力，正是相中電商的驚人威力。

▲巴塞爾鐘錶展、SIHH錶展一塊宣布將於2020年接力舉辦的重磅消息。（圖／翻攝自www.sihh.org）