全台滷肉飯大賞來了！便宜又吃的飽、香噴噴滷汁馬上來一碗

滷肉飯百百種，有偏肥有偏瘦、有甜有鹹，要找到自己命中註定的滷肉飯實在難得啊！跟著各位美食客一起認識最多人去吃的前十名滷肉飯吧！

TOP1／金峰魯肉飯

台北／中正區

總是大排長龍，位於南門市場的超人氣滷肉飯，已經有名到觀光客都會來朝聖了。偏肥的滷肉配上清爽的醃黃瓜，一不小心就會吃個精光！

▲金峰魯肉飯。（圖／美食客蝦同學提供）

TOP2／天天利美食坊

台北／萬華區

各式台式小吃讓你吃個夠！有蚵仔煎 、蘿蔔糕、魷魚羹，當然還有滷肉飯，幾乎是碎肉及瘦肉，再鋪上半熟荷包蛋，流瀉而出的蛋黃與米飯、滷汁融和，銷魂滋味吸引不少老饕。

▲天天利美食坊。（圖／美食客Chapi提供）

TOP3／老五鹹粥

新竹／湖口鄉

這家滷肉飯的取名很有趣，叫做波霸滷肉飯，至於說到為什麼，當然是因為有兩顆蛋黃啊！真材實料，不管酸菜、香菜、滷汁都給你撲得滿滿滿，再鋪上半熟蛋，小小一碗吃了超滿足！

▲老五鹹粥。（圖／美食客＋1提供）

Top4／南豐魯肉飯

高雄／苓雅區

經營超過50年的老店，肥瘦比例剛剛好、入口即化，尤其酸菜放得滿滿，既清爽又濃厚，控肉也滷得十分入味。

▲南豐魯肉飯。（圖／美食客Sandy提供）

TOP5／矮仔財滷肉飯

北投／新市街

肥肉比例超高！偏甜的滷汁、滿嘴的膠質，至於米飯是偏硬又Ｑ的口感，完全是經典的南部口味，重口味的人應該也會很愛。

▲矮仔財滷肉飯。（圖／美食客Big Japan提供）

TOP6／郭媽媽滷肉飯

彰化／長安街

車站巷口的家常味！現切的切丁豬前腿肉，滷得入味超級下飯，嚼著偏軟的米飯是一大幸福。重點是便宜又大碗，35元就能吃得飽飽飽！

▲郭媽媽滷肉飯。（圖／美食客陳慶祥提供）

TOP7／財神爺滷肉飯

台中／西屯區

宵夜好選擇！肥而不膩的滷肉，搭配上油酥蔥及胡椒，香噴噴的滋味好心引人哪！復古的裝潢給人舒適的感覺，又有很多CP值超高的餐點、小菜，是個療癒的好所在。

▲財神爺滷肉飯。（圖／美食客Chien Yeh Yu提供）

TOP8／My灶

台北／松江路

很用心的裝潢成30 年前台灣的街景，濃濃復古風的「my灶」是米其林畢比登推薦的臺菜餐廳。餐點份量非常多很適合大家族聚餐，而且還遺定要一人一碗滷肉飯！米飯粒粒分明就是、滷汁香濃、肥肉香又不膩，缺點就是價格較不親民。

▲My灶。（圖／美食客姑姑咕咕叫提供）

TOP9／司機俱樂部

台北／松山區

據說是司機大哥們最愛吃的宵夜小吃，因而得此名。其最有名的雞魯飯，油亮亮的鹹香滷，搭上不乾柴的雞絲，濕潤得口感香甜好吃。

▲司機俱樂部。（圖／美食客吃貨減肥中提供）

TOP10／肉麻燒肉飯

高雄／鳳山區

跟前述的滷肉飯都不一樣，三大塊肥滋滋的滷肉就這樣大大方方地鋪在飯上。滷得很軟爛，讓人會想一口接一口的扒飯，肥油入口即化鹹香好吃。燒肉飯也人氣餐點，也很值得一試。

▲肉麻燒肉飯。（圖／美食客頤晞提供）

圖、文／MENU美食誌

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