fb ig video ETtoday search mobile

9成人都會忽略！清潔臉部這件事做錯　擦再多昂貴保養都沒用

> >

▲保養,卸妝,洗臉。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲保養最重要的就是臉要先洗乾淨。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／Squid

每次到了冬天皮膚總是容易過敏泛紅、乾癢脫屑，塗塗抹抹這麼多保濕、藥膏，卻總不見效，皮膚科醫師廖苑利指出，其實皮膚在冬天容易乾癢脫屑，跟你日常清洗習慣很有關係。

清洗習慣其中最重要的，就是控制好水溫，廖苑利醫師指出，人的體溫介於36至37度間，一般我們在選擇適合清潔臉部的溫度，約莫是在25至28度之間，也就是手摸著會有點微涼，不會覺得特別冷或熱的感覺，不過冬天來的時候，氣溫驟降，有些人覺得會有點冷，可以感覺到有點溫感即可。

▲保養,卸妝,洗臉。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲洗臉水溫超級重要。（圖／翻攝PAKUTASO）

人的皮膚表皮有一層皮脂膜、角質層，再來進到肌裡的真皮層，我們在清潔面部的時候，如果使用太冷的水，毛細孔會傾向收縮，清潔力會大打折扣，但是水溫若是太高，會帶走表皮過多的油脂，使得表面無法鎖住水分，角質層持續缺水，就會引起乾屑、角質不平整，也會引起許多皮膚問題。

另外，水溫與洗臉的劑型都一樣重要，選對水溫搭配溫和清潔的洗面乳，就可以有效預防肌膚發生問題，洗臉時以輕柔不拉扯肌膚的畫圓方式，將臉上髒汙帶走，就可以深層清潔，也不會因拉扯產生細紋，後續保養只要顧好角質護理，適度給予保濕成分，或是針對肌齡給予適當產品，就能擁有平滑柔嫩的肌膚。

關鍵字：

洗臉, 清潔, 水溫, 保養
fashion.net

熱門文章

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

網讚：王心凌美回10年前　比起美白她更注重「這件事」

Jo Malone推出「香氛絕配」限定包裝開賣！

秀智3次撞衫Angelababy　靠「裝可愛」逆轉敗仗

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

ET Fashion

推薦閱讀

英國香氛瑰珀翠驚傳31日退出台灣！超好用護手霜快囤貨

超殺！COSTCO引進Longchamp小羊皮水餃包　比市價便宜＄7100

買給長輩用？「蓮花面膜」仙氣開外掛

星．上妝／立刻年輕12歲！宋慧喬水潤唇竟要靠3支唇膏疊擦而成 近萬元精華液，年年還能賣超過10萬瓶！究竟哪裡厲害？ 試・開箱／從沒見過這麼美的乾燥玫瑰色！吃飯也不會掉的染唇露 大9歲又怎樣！宋慧喬穿起亮片毛衣　可比「暮光女」還優雅 女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！　2019別再剪了 一窺貴婦世界的病態　南韓上班族都在追《Sky Castle》 懶人減肥免運動　用「細嚼慢嚥」就能減重　2重點要做到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面