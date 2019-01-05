9成人都會忽略！清潔臉部這件事做錯　擦再多昂貴保養都沒用

▲保養最重要的就是臉要先洗乾淨。（圖／翻攝PAKUTASO）



文／Squid

每次到了冬天皮膚總是容易過敏泛紅、乾癢脫屑，塗塗抹抹這麼多保濕、藥膏，卻總不見效，皮膚科醫師廖苑利指出，其實皮膚在冬天容易乾癢脫屑，跟你日常清洗習慣很有關係。

清洗習慣其中最重要的，就是控制好水溫，廖苑利醫師指出，人的體溫介於36至37度間，一般我們在選擇適合清潔臉部的溫度，約莫是在25至28度之間，也就是手摸著會有點微涼，不會覺得特別冷或熱的感覺，不過冬天來的時候，氣溫驟降，有些人覺得會有點冷，可以感覺到有點溫感即可。

▲洗臉水溫超級重要。（圖／翻攝PAKUTASO）



人的皮膚表皮有一層皮脂膜、角質層，再來進到肌裡的真皮層，我們在清潔面部的時候，如果使用太冷的水，毛細孔會傾向收縮，清潔力會大打折扣，但是水溫若是太高，會帶走表皮過多的油脂，使得表面無法鎖住水分，角質層持續缺水，就會引起乾屑、角質不平整，也會引起許多皮膚問題。

另外，水溫與洗臉的劑型都一樣重要，選對水溫搭配溫和清潔的洗面乳，就可以有效預防肌膚發生問題，洗臉時以輕柔不拉扯肌膚的畫圓方式，將臉上髒汙帶走，就可以深層清潔，也不會因拉扯產生細紋，後續保養只要顧好角質護理，適度給予保濕成分，或是針對肌齡給予適當產品，就能擁有平滑柔嫩的肌膚。