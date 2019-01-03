秀智自拍一招顯瘦　照片愛心被粉絲按爆

▲秀智分享自拍照祝粉絲新年快樂。（圖／翻攝自skuukzky IG）



記者李薇／綜合報導

藝人秀智日前在個人IG上分享一張自拍照，只見她身穿黑色透膚蕾絲裙裝，搭配上手上的樹葉造型手環，簡約的淡妝搭配上霧面的橘紅色雙唇，把手放在臉部下顎的位置，看起來更加顯瘦，臉看起來也更加尖細，是超級聰明的自拍方式。

秀智在新年第一天PO出一張自拍照，祝福粉絲新年快樂，吸引許多網友留言按讚，只見她一手拖著左半邊臉頰，讓臉蛋看起來更加纖細，整個下把都跟著變尖，除了手上的戒指還有手環閃閃發亮，特別吸睛之外，這次的穿搭其實也是超級厲害。

▲秀智跟Dior關係好，經常拎著品牌包外出。（圖／翻攝自skuukzky IG）



這次秀智在自拍照中的穿搭，可不是便宜隨意的睡衣，可是出自DIOR 2019年的早春度假系列，黑色點點透膚上半身短袖的洋裝，底下的裙襬運用黑色點點的紗質材質，展現出飄逸活力的動態效果，看起來相當可愛卻又不失高雅大氣。

在DIOR 2019年的早春度假系列，靈感就來自墨西哥的Escaramuza馬術競賽，創意總監Maria Grazia Chiuri將許多設計，打造出女騎士的氛圍，再加入一點男孩味，展現出帥氣、瀟灑的女性英姿。