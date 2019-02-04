2019開運唇妝＆色號推薦！「M字、玻璃唇」這樣畫桃花馬上來

相信每個愛美的女生，已經對2018秋冬的「奶茶色」、「乾燥玫瑰色」唇妝和唇色瞭如指掌，因此現在要告訴大家的，就是明年的大熱開運唇色和唇妝了！想要在明年化個簡潔好看，同時跟上潮流的唇妝以增強桃花運，就要馬上來看看以下的唇妝元素了。

2019 開運唇妝1：乾淨唇妝



記得今年年初在國際時尚展的T字台上，突然興起了一鼓出界唇妝Snogged lips的唇妝潮流嗎？雖然是當季潮流，卻讓不少女性都為之卻步。而比起突顯出界唇妝的率性不羈個性，在2019年的唇妝潮流更着重乾淨的感覺。

乾淨唇妝強調明顯的唇型鈎劃，所以可以在上唇妝前，先在唇邊輕輕的塗抹遮瑕膏，這樣可以令唇妝看上去更清爽乾淨，唇膏的色調和質地也會更出色。

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2019 開運唇妝2：M字唇



2019另一個唇妝特點就是M字唇，突顯和強調唇峰位置的線條。化上M字唇之後，會令雙唇看起來更豐厚，變成「嘟嘟唇」，在今年的19S/S國際時裝展，都可以看到不同的模特兒都化上了M字唇示人，可見M字唇的百搭程度很高。要畫出M字唇，就要由塗唇膏的第一筆開始留意，可以先在唇峰位置交叉的畫出唇型，這樣勾畫唇型就會更自然，塗滿唇膏後就可再以唇筆仔細的畫好唇型，記住要留意唇型是否平衡喔。

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2019開運唇妝3：玻璃唇妝



2018年可說是啞緻唇妝的一年，無論是「乾燥玫瑰色」還是「鐵銹紅色」，都講求合乎小資女氣勢的啞緻質感，而在2019年則是玻璃唇妝的時代了！跟單色唇彩不一樣，玻璃唇妝是利用透明唇蜜，做到唇上有一層清徹玻璃的感覺。

打造玻璃唇妝的做法很簡單，就是在塗上喜歡的唇膏或唇蜜後，加上透明的唇蜜，但要留意的地方就是塗上透明唇蜜前，要先確保底色唇膏已經乾透，這樣才可以令唇色平均自然，唇妝也會更持久。

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2019 開運唇妝4：復古大紅唇



在2019年復古風繼續吹，因此着重復古感覺的大紅唇也再次興起。看看名模劉雯在最近的Victoria’s Secret年度內衣時裝展上，也有畫上搶眼的大紅唇，配上一身夾雜了不同質感的黑色衣服，就更添神秘性感的感覺。





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文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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