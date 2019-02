2019開運唇妝＆色號推薦！「M字、玻璃唇」這樣畫桃花馬上來

相信每個愛美的女生,已經對2018秋冬的「奶茶色」、「乾燥玫瑰色」唇妝和唇色瞭如指掌,因此現在要告訴大家的,就是明年的大熱開運唇色和唇妝了!想要在明年化個簡潔好看,同時跟上潮流的唇妝以增強桃花運,就要馬上來看看以下的唇妝元素了。

2019 開運唇妝1:乾淨唇妝



記得今年年初在國際時尚展的T字台上,突然興起了一鼓出界唇妝Snogged lips的唇妝潮流嗎?雖然是當季潮流,卻讓不少女性都為之卻步。而比起突顯出界唇妝的率性不羈個性,在2019年的唇妝潮流更着重乾淨的感覺。

乾淨唇妝強調明顯的唇型鈎劃,所以可以在上唇妝前,先在唇邊輕輕的塗抹遮瑕膏,這樣可以令唇妝看上去更清爽乾淨,唇膏的色調和質地也會更出色。

▼COSMO ANgel推薦:NARS 特霧唇誘#Flame,5.5 ml,NT.1,000元。

▼COSMO ANgel推薦:ADDICTION 癮炫持久唇膏#026,NT.800元。



▼COSMO ANgel推薦:MAKE UP FOR EVER 藝術大師誘色唇拓#402胭脂紅釉,NT.800元。

2019 開運唇妝2:M字唇



2019另一個唇妝特點就是M字唇,突顯和強調唇峰位置的線條。化上M字唇之後,會令雙唇看起來更豐厚,變成「嘟嘟唇」,在今年的19S/S國際時裝展,都可以看到不同的模特兒都化上了M字唇示人,可見M字唇的百搭程度很高。要畫出M字唇,就要由塗唇膏的第一筆開始留意,可以先在唇峰位置交叉的畫出唇型,這樣勾畫唇型就會更自然,塗滿唇膏後就可再以唇筆仔細的畫好唇型,記住要留意唇型是否平衡喔。

▼COSMO ANgel推薦:Giorgio Armani奢華訂製柔霧唇膏#403,4g,NT.1,250元。

▼COSMO ANgel推薦:YSL 時尚印記絲絨唇露#1紅色印記,NT.1,350元。

2019開運唇妝3:玻璃唇妝



2018年可說是啞緻唇妝的一年,無論是「乾燥玫瑰色」還是「鐵銹紅色」,都講求合乎小資女氣勢的啞緻質感,而在2019年則是玻璃唇妝的時代了!跟單色唇彩不一樣,玻璃唇妝是利用透明唇蜜,做到唇上有一層清徹玻璃的感覺。

打造玻璃唇妝的做法很簡單,就是在塗上喜歡的唇膏或唇蜜後,加上透明的唇蜜,但要留意的地方就是塗上透明唇蜜前,要先確保底色唇膏已經乾透,這樣才可以令唇色平均自然,唇妝也會更持久。

▼COSMO ANgel推薦:植村秀 無色限粉霧保濕唇膏#RD163限量版,NT.1,000元。

▼COSMO ANgel推薦:Sisley 植物絲絨持久唇膏,3.4g,NT1,700元。

2019 開運唇妝4:復古大紅唇



在2019年復古風繼續吹,因此着重復古感覺的大紅唇也再次興起。看看名模劉雯在最近的Victoria’s Secret年度內衣時裝展上,也有畫上搶眼的大紅唇,配上一身夾雜了不同質感的黑色衣服,就更添神秘性感的感覺。





▼COSMO ANgel推薦:巴黎萊雅 持色印記空氣吻唇露#105主宰,7ml,NT.450元。

