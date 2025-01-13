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湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水

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《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

湯唯亮麗現身《微博之夜》，導播將畫面帶到湯唯後都沒有移轉，這段畫面被上傳到各社群平台，網友紛紛大讚45歲的湯唯氣質絕美、保養得宜，而且整個人都散發自信鬆弛感讓人忍不住想一直看，難怪導播也給了超長鏡頭因為真的太美了！湯唯上台後也感謝支持的觀眾，也希望之後自己的作品與角色能獲得更多朋友的喜歡。來看看45歲的湯唯是如何保養皮膚、維持盛世美顏的吧！

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲湯唯亮麗現身《微博之夜》。（圖／翻攝自微博）

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲45歲湯唯氣質絕美、保養得宜。（圖／翻攝自微博）

45歲湯唯保養方法：每天早上喝600cc的鹽水

湯唯曾分享自己產後變胖，當時她就是會用600cc溫水加點鹽巴，因爲鹽水能加速新陳代謝、幫助腸胃蠕動。

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲湯唯與秀智合照。（圖／取自tangwei_mbox IG）

45歲湯唯保養方法：認真卸妝

工作結束後回家第一件事情就是溫柔卸妝，像她就不會用卸妝棉這類型的產品，會選擇卸妝油、卸妝乳、眼唇卸妝來帶走濃妝，最後再用泡泡洗臉做到完整清潔、卸除殘妝。

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲孔劉、湯唯同框。（圖／取自tangwei_mbox IG）

45歲湯唯保養方法：蔬果汁也會加入薑片

很多女明星都靠喝薑茶養身，湯唯也不例外，湯唯還會將胡蘿蔔、蘋果、生薑一同打成蔬果汁（泥）食用，因為生薑能夠促進循環，對於皮膚的透亮也很有幫助。

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲湯唯、林青霞。（圖／取自tangwei_mbox IG）

45歲湯唯保養方法：每天用美容油按摩保養

湯唯分享每天都會使用美容油來輕輕按摩皮膚以及肩頸肌膚，這樣就能讓皮膚比較透亮也不會太乾燥，皮膚太乾燥就容易有細紋、皺紋。

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲湯唯每天都會用美容油按摩保養。（圖／取自湯唯的秘密基地微博）

45歲湯唯保養方法：用玉米、地瓜取代精緻澱粉

精緻澱粉攝取過量也會影響到皮膚健康，平日的飲食除了多食用蔬菜外，湯唯還會用玉米、地瓜等粗糧來取代精緻澱粉並保持規律運動。

《微博之夜》45歲湯唯畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠喝溫鹽水、蔬果汁加生薑來保持身體循環

▲湯唯會用玉米、地瓜等粗糧來取代精緻澱粉。（圖／取自tangwei_mbox IG）

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關鍵字：

周刊王, 湯唯, 保養, 微博之夜

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