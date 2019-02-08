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《你的名字》系守小鎮就是這！「厭倦了世俗，就請來古川吧！」

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圖、文／鏡週刊

緩慢而安靜的飛驒古川，你可以抬頭尋找170多種「雲」，也能低頭欣賞水渠裡鯉魚的千百款身影。

距離知名的日本岐阜縣高山老街大約20分鐘的車程，搭JR只要15分鐘，隱藏著一個安靜的小鎮--飛驒古川，它的名氣雖不及高山老街，緩慢而安靜的生活步調，卻更凸顯古川小鎮風格別具的幽情，於是當地流傳著一句話：「厭倦了世俗，就請來古川吧！」

厭倦了世俗瑣事　就去古川走一趟吧！

厭倦了世俗瑣事　就去古川走一趟吧！

因為這個小鎮實在太過低調，經常被人遺忘，前幾年卻因為一部熱門動畫電影《你的名字》再度喚起人們的注意，觀光客來到飛驒古川車站，為的是走上帶有傳統建築風情、橫跨鐵道的行人天橋，從天橋窗戶眺望曾經出現在電影中的場景。

厭倦了世俗瑣事　就去古川走一趟吧！

厭倦了世俗瑣事　就去古川走一趟吧！

出了車站步行幾分鐘就能來到古川老街，以400年前城下町為原型建造的市街，保留飛驒地區傳統街屋風格，新舊傳統木造建築並陳，仔細一看，在古色古香的屋簷橫木下，有著一處被塗白而格外顯眼，上頭還畫了一個圖案，原來這是木匠們以示負責的簽名，據說這種被稱為「雲」的圖案，在古川能找到170種之多，而且打從奈良時代，飛驒木匠的精湛技術一直深獲京都、奈良各地寺廟的肯定，也因此嬴得「飛驒之匠」的美名。

厭倦了世俗瑣事　就去古川走一趟吧！

散步於古川老街，除了抬頭找各式各樣「雲」的圖案，也別忘低頭找找在清澈溝渠裡的驚喜，早期用來灌溉農田的小水渠「瀨戶川」，現在水裡有千條鯉魚悠游其間，成為古川一大特色，一旁還設了一個魚飼料的誠實小舖，讓遊客可以隨時停下腳步，享受餵魚的樂趣。

厭倦了世俗瑣事　就去古川走一趟吧！

飛驒古川站

關鍵字：

鏡週刊, 日本, 古川, 旅遊
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