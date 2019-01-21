fb ig video ETtoday search mobile

羅伯派汀森走頹廢風！油光髮配怪異大衣　外媒狠評：是絕地武士嗎

> >

編輯／Duke　圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》

近年來「頹廢風」興起，卻鮮少有人能完美駕馭，在小賈斯汀、吳亦凡等男星紛紛失敗後，英國男演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）又在Dior 2019秋冬男裝秀上鬧了穿搭笑話，頭髮凌亂、鬍渣不刮，尤其是那一身卡其配搭相當詭異，因此被外媒嘲諷：「是絕地武士嗎？」

▲羅伯派汀森出席Dior秀鬧穿搭笑話。（圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》）

羅伯派汀森因在《暮光之城》中飾演吸血鬼「愛德華」而聲名大噪，白皙的肌膚、俊俏的五官，讓他無時無刻散發著美男子的仙氣，但他的形象卻在《暮光之城》四部曲結束後每下愈況，2013年時的他身形臃腫、面容憔悴，還被爆出吸毒成癮的醜聞，粉絲們當年崇拜的那位吸血鬼美男已不復見。

▲羅伯派汀森出席Dior秀鬧穿搭笑話。（圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》）

而近日在Christian Dior Homme秀上，羅伯派汀森以一身Dior卡其配搭出席，他身穿卡其皮衣、棕色高領毛衣、長褲以及黑色中筒靴，還搭了一件剪裁獨特的大衣，似乎想要營造多層次穿搭，但他這身配搭卻被外媒批評：「非常奇怪」、「看上去好像絕地武士」，尷尬地在巴黎時裝周上鬧了個穿搭笑話。

▲羅伯派汀森出席Dior秀鬧穿搭笑話。（圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》）

▲羅伯派汀森出席Dior秀鬧穿搭笑話。（圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》）

另外，羅伯派汀森跟5年前相比雖明顯瘦了許多，但他不修邊幅的模樣也引來網友砲轟，說他不僅失去了從前愛德華的光環，還像個流浪漢，凌亂、稀疏、帶有油光的頭髮，再配上迷濛的眼神，讓網友覺得「他是不是有嗑藥？」、「整個看起來就跟流浪漢一樣」、「只有臉蛋帥」，對比從前羅伯派汀森陰柔的美男子模樣，令人不勝唏噓。

▲羅伯派汀森出席Dior秀鬧穿搭笑話。（圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

羅伯派汀森, Dior, 絕地武士, 穿搭
fashion.net

熱門文章

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」

米蘭男裝周／LV秀場林俊傑當白馬王子和吳亦凡拚帥

巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮翻

米蘭男裝周／王嘉爾獻唱嗨爆！這5點秒懂FENDI秀

SIHH錶展直擊／「海蘭察」挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

36公尺KAWS娃娃在中正紀念堂　萬人搶看

鮭魚粉紅小羊皮實在太夢幻！　紀梵希唇膏好想整套收

鋸齒鞋改買這雙！Converse與JWA這次把Chuck鞋底給換了

可愛小蜜蜂、33萬元腳踏車　DIOR MEN快閃店讓女生也掉坑

ET Fashion

推薦閱讀

男生眼中很醜的女生穿搭Top 5 ！蕾絲像窗簾、第一名是災難

1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

吵不贏就要分手、叫對方先道歉　情侶吵架時不能碰的4地雷

奧斯塔羅12星座一周運勢0121-0127　魔羯尋求新鮮感、雙子年前易破財 經常和寵物說話不是怪咖　美國研究：這是高智商的表現 插畫家將「神奇寶貝」擬人化！傑尼龜變性感尤物、卡比獸成傻勁大男孩 A.R.M.Y們準備衝一波！BT21與Reebok推出三款可愛度破表的聯名鞋 鋸齒鞋不買FILA改買這雙！Converse與JWA這次把Chuck鞋底給換了 高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！ YSL金管#79、GA新紅管#101絕對必收！盤點4支擦起來美翻的「泰奶色唇膏」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面