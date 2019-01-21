羅伯派汀森走頹廢風！油光髮配怪異大衣　外媒狠評：是絕地武士嗎

編輯／Duke 圖／美聯社、達志影像、《星際大戰：最後的絕地武士》

近年來「頹廢風」興起，卻鮮少有人能完美駕馭，在小賈斯汀、吳亦凡等男星紛紛失敗後，英國男演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）又在Dior 2019秋冬男裝秀上鬧了穿搭笑話，頭髮凌亂、鬍渣不刮，尤其是那一身卡其配搭相當詭異，因此被外媒嘲諷：「是絕地武士嗎？」

羅伯派汀森因在《暮光之城》中飾演吸血鬼「愛德華」而聲名大噪，白皙的肌膚、俊俏的五官，讓他無時無刻散發著美男子的仙氣，但他的形象卻在《暮光之城》四部曲結束後每下愈況，2013年時的他身形臃腫、面容憔悴，還被爆出吸毒成癮的醜聞，粉絲們當年崇拜的那位吸血鬼美男已不復見。

而近日在Christian Dior Homme秀上，羅伯派汀森以一身Dior卡其配搭出席，他身穿卡其皮衣、棕色高領毛衣、長褲以及黑色中筒靴，還搭了一件剪裁獨特的大衣，似乎想要營造多層次穿搭，但他這身配搭卻被外媒批評：「非常奇怪」、「看上去好像絕地武士」，尷尬地在巴黎時裝周上鬧了個穿搭笑話。

另外，羅伯派汀森跟5年前相比雖明顯瘦了許多，但他不修邊幅的模樣也引來網友砲轟，說他不僅失去了從前愛德華的光環，還像個流浪漢，凌亂、稀疏、帶有油光的頭髮，再配上迷濛的眼神，讓網友覺得「他是不是有嗑藥？」、「整個看起來就跟流浪漢一樣」、「只有臉蛋帥」，對比從前羅伯派汀森陰柔的美男子模樣，令人不勝唏噓。

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