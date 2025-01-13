王一博全新帥照曝光！踩Jimmy Choo「鑽石鞋」長腿比例藏不住

記者鮑璿安／綜合報導

大陸男星王一博因出演《陳情令》聲名大噪，連時尚品牌也相當寵愛他，日前成為JIMMY CHOO鞋履品牌全球代言人，最近終於有帥照曝光，腳踩全新「鑽石鞋」，造型前衛不失時髦氣息。

王一博此次出鏡品牌全新DIAMOND無限休閒鞋廣告大片，由攝影師何開拓一掌鏡，於北京完成拍攝，盡釋日常穿搭靈感。王一博一次示範了帥氣的黑白造型，遊走街頭和正式感之間，以皮衣造型疊搭男女同款DIAMOND 無限休閒鞋，長腿比例藏不住，造型十分搶眼。

鞋款設計亮點在於如同顆顆璀璨鑽石迸發生長的名貴樹脂鞋底，極具立體雕塑感，飾有金屬孔眼的銀色鞋跟到以戶外運動為靈感的鞋帶，性能上也格外具有包覆性，成為品牌全新的標誌性單品。





▲胡宇威演繹新款H-Stripes系列，他對品牌的第一印象是有質感、舒適，尤其符合自己穿搭一貫的「Casual Luxury」風格 。（圖／品牌提供）

▲2025年春夏女士鞋款Hi-Fi系列 。（圖／品牌提供）





▲HOGAN 86er系列以80年代田徑運動的經典形象 。（圖／品牌提供）





▲H-Stripes 。（圖／品牌提供）

同時，HOGAN 2025年春夏系列讚頌義大利的海岸風情，深受電影《玫瑰島》（Rose Island）啟發，在色調上與海洋呼應，形塑出愜意的都市度假風格。近年來男女同款的趨勢加持下，新品86er系列以80年代田徑運動的經典形象呈現，H字母與焦糖色大底碰撞出嶄新態度；標誌性的H Logo 款式拉菲草編織款在這季強勢回歸，高度也提升至6.5公分，更有延伸腿長的視覺效果。而Hyperlight 系列的鞋身與H logo都採用全皮革設計，具有4.5公分的高度，則成為洋溢都會感的極佳單品。