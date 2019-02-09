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胖橘貓為偉大藝術而「坐」　崇高的思考要在晚餐後　

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在網路上有一隻胖橘貓，自稱Zarathustra。根據牠的助手（藝術家Svetlana Petrova）紀錄，牠是世界上最好的貓，因此在眾神的意志下，已解除了牠的動物慾望。並且在牠的餐後時間，被賦予了對崇高事物的思考能力。

Raphael, Sistine Madonna, Group of Angels

Karel Dujardin, Boy Blowing Soap Bubbles and Cat hunting for them.

Zarathustra除了會優雅的享受美食之外，也非常喜歡Art。牠主要的熱情是為偉大的藝術而「坐」，只有偉大的藝術家才能欣賞牠慷慨的身體和崇高的靈魂。胖橘貓成立藝術組織Zarathustra the Cat，決定啟發人類，並向人類解釋最現代的藝術是在網路上找到的。現代的藝術家對於網路的反應特別慢甚至無感，但網路才是現代藝術的重要平台！

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, True version

而Zarathustra的助手Svetlana Petrova是一位生活在俄羅斯聖彼得堡的藝術家，製片人和策展人。她是Multivision Foundation的主任，國際動畫藝術節Multivision和國際藝術論壇graFFFest主席，工作與生活均位於俄羅斯聖彼得堡。她畢業於聖彼得堡國立大學哲學系，從中發現自己服裝和表演天賦，並創建了「Laboratory of Experimental Models（LEM）」劇團。她將概念中所描述的哲學，改變為以對象和形式表達的另一個概念。LEM劇團的主要特色是Svetlana Petrova的原創服飾和前衛的表演。

 【延伸閱讀】只有可愛不行嗎？長尾智子超Kawaii的文藝復興

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關鍵字：

建築, 設計, 瘋設計
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