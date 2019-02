胖橘貓為偉大藝術而「坐」　崇高的思考要在晚餐後　

在網路上有一隻胖橘貓,自稱Zarathustra。根據牠的助手(藝術家Svetlana Petrova)紀錄,牠是世界上最好的貓,因此在眾神的意志下,已解除了牠的動物慾望。並且在牠的餐後時間,被賦予了對崇高事物的思考能力。

Raphael, Sistine Madonna, Group of Angels

Karel Dujardin, Boy Blowing Soap Bubbles and Cat hunting for them.

Zarathustra除了會優雅的享受美食之外,也非常喜歡Art。牠主要的熱情是為偉大的藝術而「坐」,只有偉大的藝術家才能欣賞牠慷慨的身體和崇高的靈魂。胖橘貓成立藝術組織Zarathustra the Cat,決定啟發人類,並向人類解釋最現代的藝術是在網路上找到的。現代的藝術家對於網路的反應特別慢甚至無感,但網路才是現代藝術的重要平台!

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, True version

而Zarathustra的助手Svetlana Petrova是一位生活在俄羅斯聖彼得堡的藝術家,製片人和策展人。她是Multivision Foundation的主任,國際動畫藝術節Multivision和國際藝術論壇graFFFest主席,工作與生活均位於俄羅斯聖彼得堡。她畢業於聖彼得堡國立大學哲學系,從中發現自己服裝和表演天賦,並創建了「Laboratory of Experimental Models(LEM)」劇團。她將概念中所描述的哲學,改變為以對象和形式表達的另一個概念。LEM劇團的主要特色是Svetlana Petrova的原創服飾和前衛的表演。

在 Instagram 查看這則貼文 Fat Cat Art(@fatcatart)分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 7 日 下午 1:43 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Fat Cat Art(@fatcatart)分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 12 日 上午 9:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Fat Cat Art(@fatcatart)分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 31 日 上午 9:47 張貼

【延伸閱讀】只有可愛不行嗎?長尾智子超Kawaii的文藝復興

(完整文章請看城市美學新態度)

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導嗎?點選瘋設計LINE生活圈加入好友,帶你欣賞更多精彩創意!

※本文由城市美學新態度授權報導,未經同意禁止轉載。