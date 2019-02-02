【奧斯塔羅】靠牌桌、樂透進小財　過年偏財運勢如何？

過年期間

親朋好友聚在一起

總會玩上幾把

今天就和奧斯一起來看看

下周農曆過年的偏財運勢如何！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，可就別想在牌桌上或刮刮樂上進點財囉！畢竟奧斯要說這樣的牌組多半代表的是原地及守財的涵義！沒有太大的財運起伏，因此比較沒有偏財運唷，意外之財的機率也不算高！當然有時三五好友聚會或是和親戚小賭怡情是可以的！不過奧斯會說就當作聊聊天，聚聚就好唷！別太想在牌桌上進上財！小賭怡情開開心心就好囉！

今天是大年初一了

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選擇到這組牌的朋友，下周農曆過年的偏財運是就顯得平淡許多囉！這樣的牌組多半代表的沉澱與觀察的涵義，所以奧斯不得不告訴你下周的農曆過年偏財運勢就比較一般囉！比較沒有牌桌上獲財的機會，要在農曆期間進點偏財，奧斯老師會說可能就比較失望一點囉！當然也沒關係，農曆過年就當作好好的親朋友聚會敘舊，聊聊去年一整年的話題吧！

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選擇到這組牌的朋友，農曆過年期間的偏財運是就真的挺不錯的唷！這樣的牌組多半代表的是金錢入帳及豐厚的涵義，所以奧斯不得不說在農曆過年期間的偏財運勢，是真的挺旺的！也有挺多進財的機會上門！只是奧斯老師還是要勸告一下，人家說小賭怡情大賭傷情，過年期間開開心心就好，可別贏太多錢傷了親朋好友間的感情唷！

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選擇到這組牌的朋友，農曆過年期間的偏財運是可謂是起起伏伏啊！打底上會說是來來去去的錢財唷！比較屬於守不住的財，可能牌桌上或是樂透刮刮樂上贏點錢，轉過頭包紅包就把錢就都包出去！或是想再上訴，但卻將贏的都輸掉了！雖輸不到本錢不過倒也沒關係，過年期間總是開心就好唷！可別過年間還對金錢在意十足，顯得傷情許多唷！

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