一穿上可愛感大增！日本女生3個「刷毛外套」穿搭，參考價值100%

有在關注日本女生穿搭趨勢的話，應該很難不注意到近兩年來相當流行的刷毛外套（fleece jacket）。本來應作為內裡提供保暖度的刷毛直接變成表面材質躍升主角，其軟綿舒適且又帶點居家感的外型，一穿上就讓可愛感大增。

在刷毛外套中，又以外型較為平易近人的短羔羊毛材質最受到歡迎。短而捲曲的毛料不讓人有太過時髦的距離感，而且還兼具了女孩感與大人氣息，是一款任誰都可以駕馭起的流行單品。本回以最常見的短版米色羔羊毛外套為題，提供褲裝與裙裝兩種刷毛外套搭配，讓你不再困惑這種外套該如何穿搭。

搭配裙裝展現刷毛外套可愛感

刷毛外套 X 百褶裙

用一件百褶長裙就能輕鬆凸顯氣質女人味，光澤感又飄逸的裙襬既活潑又帶點可愛印象。此時再搭配上完全不同材質的刷毛外套，用女孩感的短羔羊毛材質提升時髦指數。

刷毛外套 X 格紋窄裙

在穿搭有點成熟感的格紋窄裙時，往往會下意識地選擇大衣類的外套一起著用。若是能搭上刷毛外套，就可以運用兩種不同個性的單品組合出不同以往的衣著品味。

搭配褲裝展現刷毛外套大人感





刷毛外套 X 針織長褲

既然是輕鬆印象的刷毛外套，今年也不能忘了與相當熱門的針織長褲一起穿搭。兩個趨勢的寬鬆單品組合搭配，展演出的是不造作的輕熟印象。





刷毛外套 X 深色丹寧褲

深色的上衣與丹寧褲裝詮釋出了冬日的大人印象，但太昏暗的色調難以提振精神，不妨利用刷毛外套平衡一下成熟感，並善用對比色展演出個性的穿搭品格。

搭配連身衣展現刷毛外套個性感

刷毛外套 X 針織連身裙

將慵懶氣息滿分的針織連身裙與刷毛外套一起穿搭，明顯的長度落差做出了搶眼又拉長身形的層次效果，個性雷同的兩個單品將穿搭的完整度也順勢提高。

刷毛外套 X 燈心絨連身褲

燈心絨連身褲裝作為穿搭主角，不應該再被其他衣著擋住風采。但冬日中還是需要外套加以禦寒時，選擇刷毛外套不僅不會搶走了整體造型的風采，還可以為層次感提供相輔相成的作用。

Photo：WEAR

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