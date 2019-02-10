過年吃肥也不怕！靠「地瓜」不挨餓就能瘦

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@sammi_chengsauman、Pinterest

經過了年節的大吃大喝，站在鏡子前，發現自己真的胖了一大圈，想要在開工前瘦回來，要怎樣才能無痛減重呢？營養師建議以地瓜代替米飯，不挨餓且利用地瓜低脂又飽腹的特性，讓你瘦回標準身形。

地瓜一年四季都可以吃，大部分的人都知道它含有高纖維質，能幫助排便減重，其實地瓜好處不只如此，它富含均衡營養，包括維他命A、B、C，纖維及鉀、鐵等多種礦物質，對腸道蠕動更大有益處。

港星鄭秀文就是地瓜的擁戴者，她的減重神物就是紫地瓜，紫地瓜的熱量不高，多吃有飽足感，還能穩定血糖，她曾說她每天都吃地瓜，尤其是早餐。營養師趙函穎表示，地瓜屬於非精緻澱粉食物，尤其富含纖維，每100公克有2.4公克纖維，在澱粉類食物中非常亮眼。

而地瓜可以怎麼吃才能發揮最大值呢？研究指出，早上吃地瓜最好，身體經過一晚休息需要排出廢物，這時候能藉由地瓜的膳食纖維加快腸道蠕動，幫助排便。而蒸熟後的地瓜建議冷藏後再食用，冷藏後會增加抗性澱粉，能降低熱量吸收。

但站在中醫立場，建議消化不良的人要少吃地瓜，地瓜糖分較高，若身體吸收不完全，剩餘糖分會在腸道發酵，容易脹氣的朋友則避免空腹或是過量食用。

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