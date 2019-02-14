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看韓劇談戀愛　這些「超帥男一」現實中真是理想男友嗎？

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▲▼韓劇男主角真的是理想型？（圖／翻攝自劇照）

▲劇中男主角變成現實中的男友，或許情況沒你想像的好。

文 / Amber　圖 /翻攝自《男朋友》、《三流之路》、《沒關係，是愛情啊》劇照

身邊很多女性友人分享，每天下班最開心的事就是追韓劇，劇情演什麼不重要，光看男主角就夠療癒，追著男女主角的互動，就彷彿自己談了場戀愛般，所有煩惱都丟到一邊，但你有認真想過，現實生活中若真遇到他，你真願意放手一搏嗎？

▲▼韓劇男主角真的是理想型？（圖／翻攝自劇照）

《男朋友》金振赫

社長秀賢和小鮮肉暖男振赫，意外在古巴邂逅，兩人回國又相遇，懸殊身分跨越過種種界線，交織出甜蜜戀愛故事。女大男小組合本來就會被放大檢視，更何況之後演變為社長和職員，現實生活那麼容易。

振赫相信只要有愛就能克服一切，若哪天真的遇到這位小弟弟，務實掛的姊姊可能會想把他搖醒，但這情況也非不可能，日前微風千金廖曉喬和老公的組合也不是如此？只是兩人沒在同一家公司上班而已。

▲▼韓劇男主角真的是理想型？（圖／翻攝自劇照）

《三流之路》高東萬

挑選男友你最重視什麼？感覺、經濟能力、上進心？若是論能力，男主角高東萬可能第一場就出局。劇中的他29歲，沒存款、沒生活目標，卻要去完成高中沒有實現的夢想。

雖然劇中的劇情激勵人心，男主角個性也十分討喜，但認真來看他其實是個讓人沒安全感也看不到未來的男朋友，或許20幾歲的女生會為他著迷，但女生若接近30歲，想的往往比較多，尋找另一半可能不是光靠感覺而已。

▲▼韓劇男主角真的是理想型？（圖／翻攝自劇照）

《沒關係，是愛情啊》張宰烈

可能是趙寅成，讓戲中張宰烈角色很吸引人，但若不是有這張帥臉，男主角有著人格分裂加上一點幻想症，光是想像交往就讓人提心吊膽。

光看劇會覺得這個男的滿有趣，但認真思考和他在一起應該會身心俱疲，戀愛應該是輕鬆愉快，要把專注力都放在他身上，擔心他每天的一切，長時間相處下來會有點累！

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關鍵字：

韓劇, 男主角, 談戀愛
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