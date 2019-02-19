YSL唇膏用完先別丟！底下其實還藏了一整支...

▲YSL唇膏。（圖／翻攝自美妝公社）

文／Squid

很多人用唇膏，直到用到轉不出來，就覺得好像用完了，不過最近有網友發現，其實只要把唇膏底下打開，用細的棒子從後面戳一下，還有將近半支的唇膏可以被推出來，等於又買了一支的概念，還有超多的份量可以使用。

該網友就在《美妝公社》分享，之前在網路看過有關YSL唇膏的「都市傳說」，由於填裝方式的關係，會在直接塗不出來之後，仍然在唇膏底座留下，接近一支口紅的份量（約長達3公分）。因此就拿手邊剛好用完的口紅試試看，沒想到真的可以再擠出將近一支唇膏的用量。

將YSL唇膏底下打開之後，使用實驗平匙將剩下的管狀的唇膏戳出來之後，該網友也分享，「決定用可以塞入底下的棒狀物（我是用兩支棉花棒，不過也可以用別的），把剩下的唇膏固定，這樣就可以繼續用轉的來用（不過原先在底座的隱藏版唇膏比較軟，用的時候不能轉太多出來，可能會解體），塞完棒狀物之後，再用紙膠帶把尾巴的開口封回去。

許多網友看到這則貼文，也都覺得超誇張，大呼「哇！剩這麼多」、「太棒的實驗」、「還有人之後把中間那個環拆掉最後還能當戒指呢，一支唇膏用到盡」、「我都用唇刷直接挖，連護唇膏也是裡面還很多喔！大家別浪費」。