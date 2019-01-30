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星·上妝／真的是「帶貨女王」！孔曉振用的楓葉紅唇色　一上市就賣光

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 ▲孔曉振。（圖／品牌提供）

▲孔曉振擦了超顯白的楓葉紅。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導

藝人孔曉振因為骨感的身材，穿什麼都很好看，因此被稱為「行走的衣架」，只要是她穿過、用過的單品，總是吸引一波搶購熱潮，又被譽為是「帶貨女王」，最近她為化妝品拍攝形象影片，在裡面所使用的楓葉紅唇色，上市20天就立刻狂賣4500支，立馬斷貨！

在影片中，孔曉振留著一頭浪漫捲髮，展現出女性的優雅自我，看起來真的相當帥氣，她所擦的楓葉紅唇色，就是NARS旗下最熱賣的特霧唇誘#Unfamous RED，輕薄顯色且絕對持久的霧面效果，色彩飽和大膽，難怪才剛剛上市不到一個月，就賣到缺貨。

▲孔曉振。（圖／品牌提供） 

▲楓葉紅的唇色。（圖／品牌提供）

這款特霧唇誘#Unfamous RED雖然在南韓缺貨，但在台灣還可以買得到，將於NARS國際彩妝師活動限定販售。另外還有幾款春季新色：#Explicit RED、惹火唇誘#Le Clique、#Bump，想要立刻擁有孔曉振唇彩，一定要立刻追蹤活動時間。

NARS國際彩妝師活動資訊：

2/16 – 2/17 台中中友百貨
2/22 – 2/23台北遠東SOGO 忠孝館
2/28-3/1 高雄漢神巨蛋/新光三越高雄左營店/高雄大遠百
2/28-3/3 新光三越台北信義新天地A8

關鍵字：

孔曉振, 帶貨女王, NARS, 特霧唇誘, 彩妝, 唇彩
fashion.net

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