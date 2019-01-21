在好市多花近萬元、狂囤17瓶　讓網友大讚好喝的Moscato白酒

▲網友搬了17瓶的白酒。（圖／翻攝自COSTCO好市多消費經驗分享區）

文／Squid

過年許多人都會買點酒來助興，最近有網友就在COSTCO好市多經驗分享區裡面分享一款Moscato的白酒，因為剛好正逢特價，所以一次買了17瓶囤貨，單瓶售價將近700元的價格，等於花了1萬1900元左右，買了超多囤貨。

因為剛好正逢一年一度的特價，從700多元降到689元，所以該網友一次就搬了17瓶慕司卡托微甜白酒回家，她表示，「對我來說很好喝的白酒！搬了十七罐覺得口袋很空，但是心靈滿足啊！」整個一排擺出來，超級狂。

▲讓許多網友也跟著衝去買來喝喝看。（圖／翻攝自COSTCO好市多消費經驗分享區）



這段貼文在COSTCO好市多經驗分享區分享之後，立刻吸引許多網友留言，大呼，「這瓶好喝」、「我也蠻喜歡這瓶，自己喝或送人都會買，有試過300多塊那款覺得甜味太死了，這支比較有層次」、「年底大家都在等這一瓶」、「衝這17瓶一定要買來喝看看」，還有專業網友分享，「壹定要冰過才好喝，加冰塊會走味」、「建議可以放3到5年，味道更棒」。

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