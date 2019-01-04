編輯觀點／「洗臉神器」光環不再　3大關鍵讓科萊麗撤台　

▲科萊麗推出全新機種。（圖／品牌提供）



文／Squid

科萊麗在4日無預警傳出退出台灣，讓許多粉絲感到惋惜，不過其實從去年開始，科萊麗收掉所有實體店面、商品全面降價開始，似乎就已經透露出端倪，畢竟一台洗臉機買了之後也不容易用壞，迅速膨脹展店的速度，也導致業績出現大落差，退出台灣似乎已經是提早可見的結果。

科萊麗在2013年登陸台灣，以迅雷不及掩耳的速度，創下每分鐘賣1支的世界紀錄，拿下一樓化妝品專櫃的業績冠軍寶座，甚至掀起洗臉機熱潮，引發倩碧、DARPHIN、飛利浦等品牌跟進，被譽為是「洗臉神器」，在PTT帶起廣大的討論潮，成為美妝圈的夢幻逸品。

▲洗臉機傳出退出台灣，讓粉絲感到惋惜。（圖／品牌提供）



但在一陣爆紅、火熱的話題之後，當然帶起廣大的業績，同樣的也是迅速冷卻下來，即使後續與彩妝結合，推出彩妝專用的刷具，或是智能按摩臉部肌膚的功能，甚至是高達45％的降幅，也始終在帶不起粉絲的熱情，慢慢走下坡，從實體店面的減少，後來又全部收歸到網路販售，直到如今撤出台灣，一項項都讓粉絲感到惋惜，曾經的「神器光環」不再。

科萊麗撤出台灣其實可以從三個角度分析：

1.一機買斷，後續效應不大

其實用過科萊麗的人就知道，其實它的洗臉機做得相當扎實，不太容易壞，而且價格以一台基礎款售價約是5000元的價格來說，也不是相當便宜，因此很多人買了一台之後，通常就不會一直回櫃位回購別的產品，頂多就是3個月回櫃位買新的刷頭，但整體來說是無法帶來後續的效應，等於一機買斷，接下來的業績效益貢獻不大。

▲洗臉機還可以連動手機APP。（圖／品牌提供）



2.敏感肌意識，使用方式出現斷層

在一陣洗臉機熱潮之後，很多人都入手了產品，不過也因為使用的方式沒有徹底貫徹消費者，因此造成許多肌膚問題，比如有些人的膚質脆弱，並不適合天天使用，抑或是使用力道不對、過於大力，導致肌膚出現敏感、過敏的問題，有陣子甚至皮膚科出現很多門診，都是因為洗臉機使用不當，導致肌膚出現問題，不少人都上網分享這類型的文章，因此後續話題熱潮也逐漸消退，讓很多人不敢下手。

3.轉型吸引力不大，最後撤台

其實科萊麗在面臨業績下滑之後，做出了很多的努力，推出專門按摩臉部的刷頭、可以搭配粉底液上妝的刷頭，讓洗臉機不再只是「洗臉」而已，而擁有更多的功能，甚至祭出很優惠的45％降幅，不過因為熱潮過去，即使轉型，也沒辦法引起消費者關心。