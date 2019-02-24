Jennie真的很會穿！寬褲藏肉秀蠻腰，3招顯瘦搭配女孩必學

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@jennierubyjane

近年來，韓流在世界上一直處於領先地位，而一出道就爆紅的南韓團體「BLACKPINK」，名聲橫掃全世界，其中的成員Jennie自單飛出道後，更成為話題之一。Jennie甜美又厭世的風格，使她的穿搭可以有很好的發揮，但也有不少人說她有點「肉肉的」，究竟Jennie的顯瘦技巧有哪些，下面幫大家分析了3個原因。

1.穿著寬鬆的褲子

如果是大腿較有肉的人，可以像Jennie一樣，多穿寬鬆的褲子，褲子選擇上盡量避開較挺或較軟的材質，這樣顯瘦的效果會更明顯哦！

2.露出腰身

自信的露出全身最瘦的地方，Jennie全身最瘦的地方就是她的腰，可以看到她時常穿著短版上衣，露出螞蟻腰，不僅能顯瘦，視覺上也能達到增高的效果，如果妳最瘦的部位也是腰的話，盡量露出來就對了！

3.女生必備的連身裙

連身裙很多女生一定都有，可以遮住腰、屁股、大腿，三個容易顯胖的部位，只要一件連身裙就搞定了，這也是Jennie顯瘦的必備單品，另外，群身的長度也有差別，可依個人需求購入哦！

在演藝界裡，「瘦」就是美的形象，已經成為了常態，許多藝人為了瘦身，往往忽略了自己的身體健康，而Jennie的身材，算是滿健康的體態，希望各位朋友不要為了瘦身，忽視了身體健康，可以多多利用穿搭，來修飾整體的感覺哦！

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