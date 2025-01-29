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「錶王」颳起方錶風潮　林俊傑撞錶也要戴286萬複雜錶

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▲▼林俊傑錶 。（圖／翻攝IG）

▲林俊傑戴PP方形新款Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）去年底發表時隔25年的全新系列Cubitus，罕見的方形錶殼引起錶界震撼，並立刻在名流圈流行起來，3個款式中以旗艦錶款Cubitus型號5822P-001大日曆星期月相鉑金錶最受歡迎，名人上手各個搶著秀此2,862,000元的名錶，愛錶成痴的金曲歌王林俊傑也迅速搶下一只，而他收藏的方錶不僅於此，卡地亞（Cartier）標誌性的Santos腕錶也是他的愛錶之一。

▲▼林俊傑錶 。（圖／翻攝IG）

▲PP Cubitus系列型號5821/1A自動錶（左起）1,336,000元，型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶2,862,000元，5821/1AR自動錶1,984,000元。（圖／PP提供）

林俊傑的PP最新收藏Cubitus系列腕錶，名稱是Cube（立方體）與Nautilus（金鷹系列）字尾的組合，完美呼應其造型設計，以正方形錶殼搭配圓潤邊緣切角，兩側再加上裝飾護橋，而面盤裝飾橫向凸紋，巧妙融入PP經典元素，又激盪出嶄新火花，共有大三針日期顯示功能的Cubitus 5821/1A-001精鋼鍊帶款與Cubitus 5821/1AR-001半金鍊帶款腕錶，以及搭載全新240 PS CI J LU自動上鍊機芯的型號5822P-001大日曆星期月相鉑金錶，此旗艦錶款具18秒迅速瞬跳換日大日曆、星期和月相顯示等複雜功能，吸引林俊傑、潘瑋柏等名人入手。

▲▼林俊傑錶 。（圖／翻攝IG）

▲林俊傑曾戴卡地亞Santos黃K金腕錶大型款，1,240,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

提及方形錶，1904年路易卡地亞（Louis Cartier）為飛行員好友阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）創作首只搭配錶帶的現代腕錶Santos，是經典中的經典，幾何造型錶盤、流暢弧形錶耳和外露螺絲為其標誌性設計，此系列從材質、尺寸到功能都有豐富選擇，陣容相當完整，林俊傑擁有大型款18K金鍊帶錶，霸氣中不失優雅。

▲▼林俊傑錶 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Santos de Cartier腕錶精鋼結合黃K金錶圈大型款，393,000元。（圖／提供）

關鍵字：

林俊傑, Cartier, 卡地亞, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

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